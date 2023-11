Homem armado com filha menor obriga aeroporto de Hamburgo a permanecer encerrado

Um homem armado mantém a filha de 4 anos de idade refém num carro na pista do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, que foi totalmente encerrado na noite de sábado, enquanto decorre uma operação policial.







REUTERS/Fabian Bimmer

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, as autoridades estão em contacto com o sequestrador, de 35 anos, e tentam encontrar uma solução para a situação.Na noite de sábado, o homem entrou na pista com o seu carro, passou por um portão de segurança, disparou vários tiros para o ar e lançou alguns 'cocktails Molotov' que não causaram danos.A mãe da rapariga tinha-se dirigido à polícia para denunciar um possível rapto da filha pelo pai, no âmbito de um conflito de custódia.A policia informou ainda, citada pela EFE, que o aeroporto só poderá reabrir quando a situação se resolver, o que já terá afetado mais de 3.000 passageiros.