Expedição à volta do mundo atacada por tubarões na Austrália

Três homens encontravam-se a bordo de um catamarã no Mar de Coral, na costa australiana, quando foram atacados por tubarões. A embarcação onde viajavam ficou danificada e os tripulantes tiveram de ser resgatados.







Evgeniy Kovalevsky e Stanislav Berezkin, de nacionalidade russa, e Vincent Thomas Etienne, francês,

Russian Ocean Way nasceu há

encontravam-se a fazer uma expedição à volta do mundo, intituladaPara esta etapa, o barco tinha como local de partida a República de Vanuatu (na Oceania) e destino em Cairns (uma cidade australiana), mas acabaram por ver os seus planos furados.Na segunda-feira, a equipa sofreu o primeiro ataque de um tubarão tendo um dos cilindros do catamarã ficado danificado e submerso. Mesmo assim, os homens decidiram continuar a viagem e percorreram 160 quilómetros, durante "praticamente um dia" em "condições de emergência".O segundo ataque ocorreu no dia seguinte, perto das 23 horas, tendo o navio "perdido o equilíbrio e começado a afundar". Nessa altura foi dado o alerta e os tripulantes acabaram por ser resgatados pela Autoridade Australiana de Segurança Marítima (AMSA) e por um navio de transporte de mercadorias que tinha como destino Shanghai."A tripulação carregou todos os seus pertences pessoais para o navio de resgate, mas não conseguiu salvar o catamarã. O navio não tinha condições para levar a embarcação a bordo tendo o capitão decidido deixá-lo no oceano", escreveu o grupo numa publicação no Instagram.Os três passageiros acabaram por sair ilesos e encontram-se já a caminho de Brisbane, onde deverão chegar na quinta-feira.O projetodois anos e com o objetivo de "promover a Rússia e a Sibéria". Esta não foi a primeira vez que o trio teve problemas a bordo, mas mesmo assim prometem seguir viagem.