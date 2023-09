Quer visitar Veneza? Prepara-se para pagar bilhete

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Visitar o centro histórico da cidade de Veneza, em Itália, vai deixar de ser o que era. As autoridades venezianas estão a preparar-se para implementar um sistema de "bilheteira", já a partir da primavera do próximo ano.





De forma a controlar o turismo em massa, a cidade decidiu passar a cobrar um valor de cinco euros a todos os visitantes diurnos. Apenas os menores de 14 anos e aqueles que pernoitem na cidade ficarão isentos do pagamento.A medida foi aprovada esta terça-feira, pelo executivo municipal, depois de a UNESCO ter "ameaçado" colocar a cidade na lista de patrimónios mundiais em risco . Ainda assim, a mesma terá de ser aprovada em assembleia municipal, que está marcada para o dia 12 de setembro.Para já a proposta que se encontra em cima da mesa é apenas um teste de 30 dias - que deverá ser feito entre a primavera e o verão, em feriados e fins de semana - de forma a perceber as consequências económicas da medida.A vereadora do turismo garante que a cidade não tem como objetivo "ganhar mais dinheiro", procurando apenas encontrar um "novo equilíbrio entre os direitos de quem vive, estuda ou trabalha em Veneza e de quem visita a cidade".Já o presidente da câmara, Luigi Brugnaro, considera "necessário regular os fluxos turísticos em determinados períodos" por causa da "fragilidade e singularidade da nossa cidade", mas assegura que "Veneza estará sempre aberta a todos".