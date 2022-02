Cronologia de um país sob ataque informático. O último foi à Vodafone

Timeline sobre ataques informáticos em 2022

Portugal parece ter entrado na mira dos ataques cibernéticos. Desde o início do ano foram detetados pelo menos quatro ataques a empresas no País (Impresa, Cofina, Trust in News e Vodafone) e a Polícia Judiciária está a investigar um possível ataque ao site do Parlamento.

Especialistas avisam que piratas informáticos estão a explorar as fragilidades no domínio da cibersegurança em Portugal e alertam para a falta de literacia digital de muitos trabalhadores nacionais. Apesar dos ataques cibernéticos não serem novidade em Portugal, parecem estar cada vez menos espaçados no tempo. Em 2016, o Hospital Garcia de Orta foi alvo de um ciberataque que incidiu no sistema onde são guardadas imagens obtidas em exames médicos como radiografias ou TAC, mas não foram roubados registos de utentes. Em 2017, foi a vez da Câmara de Lisboa ter sido "alvo de ciberataques" e em 2018 foi a vez dos hospitais CUF serem vítimas de um ataque que paralisou os computadores de serviço.



Em 2020, a EDP e a Altice Portugal foram ambas alvo de um ciberataque na mesma semana.