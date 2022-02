Pandemia informática. "Investir na cibersegurança é como ter um seguro de saúde", avisam peritos

Há quase 24 horas, a Vodafone Portugal foi alvo de um ataque informático que afetou vários serviços que a operadora presta aos seus clientes particulares e impediu o funcionamento normal das comunicações do INEM e dos bombeiros, o serviço da rede Multibanco e da EMEL. Vítor Domingos, a trabalhar em cloud-computing na KPMG, no Reino Unido, e perito em sistemas informáticos, não tem dúvidas: "Para qualquer empresa, e também para o Estado, investir na cibersegurança não é uma despesa dispensável, é como ter um seguro de saúde. Claro que ter um seguro não impede que um acidente nos aconteça, mas dá-nos uma maneira melhor de lidar com ele, prevenindo eventuais gastos mais avultados."



Portanto, se há vulnerabilidades nos sistemas – e é óbvio que há ou os ciberataques não seriam tão frequentes (afinal é dessas brechas de segurança que eles resultam, com prejuízos avultados, perda de reputação de quem os sofre e perigos vários para os clientes, quando os seus dados são acedidos) –, é preciso investir em tudo o que possa mitigar.



No entanto, como refere Domingos, "não tem sido assim, porque as empresas olham para os seus departamentos de cibersegurança como uma despesa acrescida, que no dia a dia parece desnecessária, porque não há ataques a toda a hora, em vez de perceberem que, a prazo, apostar na proteção pode vir a poupar-lhes muito dinheiro e por vezes danos irrecuperáveis, desde logo ao nível da reputação, mas por vezes também ao nível das informações, que tanto podem ser roubadas como destruídas, o que ainda é pior."