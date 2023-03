Invasão, ocupação e fracasso: 20 anos da Guerra do Iraque

Uma guerra anterior com um resultado incompleto, a ameaça da Al-Qaeda e as armas de destruição massiva determinaram a operação. Mas os EUA falharam o day after. Ensaio de Vasco Rato

Há vinte anos, no dia 20 de março de 2003, o presidente George W. Bush surgia nos écrãs de televisão para anunciar o começo da investida militar destinada a derrubar Saddam Hussein, o sanguinário tirano que se apoderara do Iraque em 1979. Pouco depois, um contingente de 160 mil soldados americanos invade o Iraque a partir do Kuwait. Enfrenta resistência mínima, pois os cerca de 400 mil soldados de Saddam despem os seus fardamentos e abandonam o campo de batalha. Com Bagdade sob ocupação, George W. Bush, a 1 de maio, no convés do USS Abraham Lincoln, afirma que, terminadas as operações militares, “a nossa coligação está empenhada em proteger e reconstruir” o Iraque. Tratava-se de uma conclusão precipitada, pois nem a missão militar tinha terminado nem os Estados Unidos possuíam um plano para reconstruir o país.