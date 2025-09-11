Plataformas digitais procuram remover conteúdo perturbador sobre morte de Charlie Kirk

Sábado – Pense por si

O ativista conservador Charlie Kirk, aliado próximo do Presidente Donald Trump, morreu na quarta-feira após ser baleado num evento na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos da América (EUA).

As principais empresas de tecnologia anunciaram estar a tomar medidas para remover vídeos relacionados com o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, aliado próximo do Presidente Donald Trump, proibindo publicações que promovam violência.

Charlie Kirk discursa num evento na Universidade Utah Valle
Charlie Kirk discursa num evento na Universidade Utah Valle Tess Crowley/The Deseret News via AP

O acontecimento levou a que várias empresas responsáveis por redes sociais e plataformas digitais tomassem medidas para eliminar os vídeos que inundaram o ambiente virtual e que captaram o momento em que o ativista foi baleado.

Um das empresas que já reagiu publicamente foi a Bluesky, a concorrente do X fez uma publicação na qual refere que a "glorificação de violência" viola os termos de utilização da plataforma.

Na informação disponibilizada, a Bluesky refere avaliar denúncias e agir "em relação a conteúdo que celebra violência contra qualquer pessoa", acrescentando que "a violência não tem lugar num discurso público saudável" que pretende proporcionar conversas abertas e saudáveis.

Ao 'site' de notícias The Verge, o porta-voz da Meta, Francis Brennan, salientou que, com base nas políticas das redes sociais que constituem o grupo, serão "removidos conteúdos mais gráficos e adicionadas etiquetas de avisos a outros tipos de conteúdos para que as pessoas estejam informadas de que podem existir conteúdos sensíveis antes de clicarem".

Já o Reddit, através da sua porta-voz, Gina Antonini, aponta que "proíbe o incentivo, glorificação, incitação ou apelo à violência", notando ainda que a plataforma "está a ser monitorizada para que seja removido conteúdo violento".

A responsável garante ainda que a empresa estabeleceu contacto com os seus moderadores de conteúdo para que utilizam as ferramentas disponíveis para defender e aplicar as regras definidas pela plataforma.

À publicação norte-americana, o YouTube diz estar a "monitorizar de perto a plataforma e a promover conteúdo noticioso na página inicial, nas pesquisas e nas recomendações para ajudar as pessoas a estarem informadas".

A porta-voz Jillian Susi, do Discord, explicou que as diretrizes de utilização da plataforma "proíbem conteúdo que glorifique e promova violência", dizendo estar a remover "ativamente vídeos e outros conteúdos relacionados com este incidente que viole as políticas".

O Co-fundador e presidente executivo (CEO) da organização juvenil Turning Point USA, Kirk, de 31 anos, é a mais recente vítima de uma onda de violência política nos Estados Unidos.

