11 de setembro de 2025 às 11:50

Campus da Universidade do Utah evacuado depois de Charlie Kirk ser baleado

Ativista de extrema-direita e aliado de Trump, Charlie Kirk, morreu depois de ser atingido a tiro durante um evento na Universidade do Utah, na quarta-feira.

