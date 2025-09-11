Sábado – Pense por si

11 de setembro de 2025 às 11:54

Câmara capta som de tiro no momento em que Charlie Kirk foi morto. Estudantes fugiram em pânico

O ativista conservador Charlie Kirk morreu após ser baleado num evento universitário no Utah, nos EUA, na quarta-feira. Uma câmara no local captou o que parece ser o som de um tiro, enquanto eram realizadas entrevistas a manifestantes.

