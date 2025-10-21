Afinal não há planos para um encontro entre Trump e Putin "num futuro imediato"

Trump tinha avançado que se iria encontrar com o homólogo russo em Budapeste.

Afinal não há planos para o presidente dos Estados Unidos se encontrar com Vladimir Putin num "futuro imediato", disse um alto funcionário da Casa Branca à agência Reuters.



Não há planos para encontro entre Trump e Putin AP Photo/Jae C. Hong, File

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também não têm planos de se encontrar pessoalmente, acrescentou o funcionário.

Foi o próprio Donald Trump que tinha noticiado, na sua rede social Truth Social, que se iria encontrar com o homólogo russo em Budapeste. "Concordámos que haverá uma reunião na próxima semana. As reuniões iniciais dos Estados Unidos serão lideradas pelo secretário de Estado Marco Rubio e com outras pessoas a designar. Eu e o presidente Putin vamo-nos encontrar depois na localização acordada Budapeste, Hungria, para ver se conseguimos trazer esta guerra para um fim", escreveu Donald Trump nas redes sociais.

Segundo o The Guardian, a recente conversa entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi "produtiva". Nesse sentido, o executivo americano considera "não ser necessária" uma reunião presencial.