Bolha imobiliária? Não: crise de acesso

A sobrevalorização das casas em Portugal, estimada pela Comissão Europeia, não espelha uma bolha, mas uma transformação estrutural do mercado.

Há uma bolha imobiliária em Portugal? Um relatório publicado há dias pela Comissão Europeia leva a pensar que sim. Em Housing in the European Union aparecemos destacados como o país da União Europeia com a maior sobrevalorização percentual das casas: os preços, estimam os economistas, estão sobrevalorizados em 35% e Portugal foi o único estado membro em que este indicador subiu no ano passado. Estes factos têm significado, mas não permitem concluir sobre uma bolha. Mais correto é pensar numa crise de acesso à habitação.

