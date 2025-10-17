Quem é Gonçalo Capitão, o deputado do PSD que satirizou o Chega

Comparou o partido ao Calimero, disse que Pedro Pinto saiu "depenado" e gozou com a matemática de Ventura. Deputado viralizou na sua quarta passagem pelo Parlamento.

O deputado do PSD Gonçalo Capitão tornou-se viral na sua quarta passagem pelo Parlamento. Após uma intervenção onde deixou farpas ao Chega em modo stand-up, o vídeo da sua participação foi visto dezenas de milhares de vezes. Acusou Pedro Pinto de "sair depenado", comparou o Chega a uma claque de André Ventura e rematou acusando o partido de ser Calimero sem o seu líder.



Gonçalo Capitão, deputado do PSD, critica o Chega no Parlamento com tom humorístico

Gonçalo Capitão, nascido em 1971, é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e Mestre em Teoria e Ciência Política Contemporânea pela Universidade Católica Portuguesa, tendo depois ingressado pelo contexto empresarial.

Foi adido social no Consulado Geral de Portugal em Joanesburgo entre 2010 e 2013, em São Paulo (2015 a 2017) e em Caracas (de forma intercalada entre 2013 e 2022). Foi ainda vice-presidente e presidente do Conselho Fiscal e vice-presidente da direção para o futebol profissional da Associação Académica de Coimbra/OAF entre 2004 e 2010.

Foi deputado pelo PSD nas VII, IX, X e XVII legislaturas e vice-presidente da JSD Nacional entre 1998 e 2002, quando o presidente era Pedro Duarte.

O roast ao Chega

Na cultura norte-americana há uma tradição de celebridades irem para palco mandar farpas umas às outras num tom humorístico, mas ao mesmo tempo acintoso. Gonçalo Capitão fez exatamente isso, mas ao contrário do que costuma acontecer nos roasts, os adversários não responderam. Na sua participação, o social-democrata disse aos deputados Rui Cristina e a André Ventura que só lhes faltava "cantar o fado", mas que por “fetiche musical preferia ouvi-los trautear qualquer coisinha de Gipsy Kings“, numa referência às posições polémicas do partido sobre a comunidade cigana.

A carregar o vídeo ... O momento em que deputado do PSD arrasa de forma cómica bancada do Chega no Parlamento

Fez depois um exercício de matemática para ridicularizar o resultado obtido pelo Chega nas autárquicas. “O André Ventura falava em 30 câmaras, depois ganha três. É só tirar um zero. Mas depois multiplicou por três, deve ser a matemática da Festa de Hambúrgueres", afirmou, em referência às gaffes de Ventura sobre o Bürgerfest [festival dos cidadãos] e à afirmação de que haviam triplicado as câmaras (sendo que 0 multiplicado por três é 0). "Os senhores passaram de miseráveis a pobres", acrescentou ainda em direção à bancada mais à direita do Parlamento.

Em resposta aos protestos do líder da bancada do Chega, Pedro Pinto, Capitão interrompeu o seu "set" para responder: "Ó senhor deputado, esteja à vontade. Eu adoro barulhos disruptivos. Também já fui membro de uma claque organizada". A comparação da bancada do Chega a uma claque provocou risos na bancada do PSD e indignação a Pedro Pinto. Já André Ventura esboçou um sorriso (segundo 55 do vídeo).

Retomando o número humorístico, voltou às autárquicas: "Há uma coisa em que os senhores falaram verdade: foi quando disseram que vieram para pôr o sistema a nu, e por isso elegeram candidatos do Only Fans e candidatos que fizeram ensaios em revista", fazendo referência à candidatura de Íris Ascensão, candidata autárquica do Chega na Chamusca que tem uma conta na plataforma de subscrição de conteúdos para adultos.

Por fim, ridicularizou as expetativas autárquicas do Chega que chegou a almejar ser a segunda maior força autárquica do País (tendo em conta sondagens publicadas no seu jornal nacional): "Iam ser os líderes da direita, levaram uma banhada do CDS. Iam acabar com a esquerda, perderam com a CDU". "Os senhores são o PCP da direita. Mesmo quando perdem, ganham sempre", acrescentou.

As últimas farpas foram dirigidas a Pedro Pinto, que disputou a Câmara de Faro com Cristóvão Norte (do PSD) e António Miguel Pina (do PS e vencedor do passado domingo). "O senhor deputado falava que o PSD perdeu Faro. Se Cristóvão perdeu o Norte, Pinto foi depenado", afirmou, arrancando nova gargalhada.

"O Chega é claramente uma sociedade unipessoal, quando há Ventura falam como Godzilla, quando não há, saem como Calimero. Já que não tiveram vergonha, tenham juízo", rematou.