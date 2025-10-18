Sábado – Pense por si

18 de outubro de 2025 às 11:09

Viktor Orbán diz que Budapeste é o único lugar na Europa onde a reunião entre Trump e Putin poderia acontecer

O primeiro-ministro da Hungria justifica esta afirmação com o facto de todos os restantes países da União Europeia "serem a favor da guerra".

