Trump está a falar esta tarde com Vladimir Putin

Conversações decorrem um dia antes da visita de Zelensky à Casa Branca.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a falar com o homólogo russo, Vladimir Putin. A informação foi confirmada pelo próprio republicano através da sua rede social Truth Social.



Putin e Trump AP Photo/Jae C. Hong, File

"Estou neste momento a falar com o presidente Putin. A conversa está a decorrer, é longa, e irei relatar o seu conteúdo quando terminar", escreveu Trump.

Este anúncio surge um dia antes da visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à Casa Branca, que está prevista para acontecer amanhã, sexta-feira, e num momento em que a Ucrânia tem pressionado o republicano a conceder mísseis de longo alcance Tomahawk.

Na segunda-feira, Donald Trump já havia dito aos jornalistas, durante a sua viagem a Israel, que planeava discutir a entrega de mísseis Tomahawks à Ucrânia e que estava a ponderar avançar com esta ideia caso a Rússia não acabasse com a guerra em breve. "Eles querem ter Tomahawks a ir naquela direção? Não me parece. Acho que tenho de falar com a Rússia sobre isso", disse na segunda-feira. E reforçou: "Poderemos não fazê-lo, mas poderemos fazê-lo. (...) Queremos ver esta guerra terminada."

A 2 de outubro, Vladimir Putin já havia descrito esta arma como poderosa e alertou que a entrega destes mísseis à Ucrânia constitui uma ameaça para o seu país.

O fornecimento de mais armas à Ucrânia não iria terminar com o conflito, mas Volodymyr Zelensky acredita que poderia obrigar a Rússia a aproximar-se das conversações para um cessar-fogo.