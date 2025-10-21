Sanae Takaichi, motard fã de Tatcher e Iron Maiden, vai ser a primeira mulher a liderar o Japão

Essa admiração por Tatcher fez com que Takaichi fosse apelidada de "Dama de Ferro", alcunha atribuída à antiga primeira-ministra britânica (era conhecida por "Iron Lady", mas também chegou a ser apelidada "Iron Maiden" - que era um dispositivo de tortura medieval).

Amigos entrevistados pelo jornal norte-americano The New York Times referem que era uma rapariga reservada e sorridente e sempre disposta a ajudar os outros. De acordo com a amiga de infância Motoko Shimada, a recém nomeada primeira-ministra partilhava muitas vezes a sua marmita com colegas que se tinham esquecido de levar lancheira para as visitas de estudo.

Quando foi para a faculdade, estudar gestão de empresas, formou uma banda de heavy metal, influenciada pelos Iron Maiden e pelos Black Sabbath. Foi também nessa altura que decidiu comprar uma mota, uma Kawasaki Z400GP. Continuou a conduzir motas até ser eleita deputada, em 1993. Sentia que se colocava em perigos que a podiam impedir de cumprir as suas obrigações para com os eleitores.

Mas ainda antes de ser deputada passou pelos Estados Unidos, onde trabalhou como assistente no Congresso, no gabinete da democrata Pat Schroeder. De regresso ao Japão entrou na vida política e começou por ser eleita como independente. Depois integrou o Partido Liberal Democrata e ocupou vários cargos.

A nova líder do Governo do Japão prometeu um Executivo com um número de mulheres "à escandinava". Uma delas deverá ser Satsuki Katayama, ex-ministra da Revitalização Regional, que ocupará o cargo de ministra das Finanças, de acordo com a imprensa japonesa.

Na campanha, Takaichi disse esperar sensibilizar os japoneses para os desafios da saúde feminina, apesar de ser considerada uma conservadora de linha dura. Opõe-se à revisão de uma lei do século XIX que exige que os casais partilhem os seus apelidos e apoia uma sucessão imperial exclusivamente masculina.

O Japão está classificado em 118.º lugar entre 148 no relatório de 2025 do Fórum Económico Mundial sobre a disparidade entre os sexos e a câmara baixa do parlamento nipónico é exemplo disso mesmo, contando com apenas 15% de mulheres.

Em relação à economia, a nova primeira-ministra apoia uma flexibilização monetária agressiva e gastos fiscais significativos, ecoando as polémicas políticas "Abenomics" de Shinzo Abe, embora tenha suavizado a sua posição nas últimas semanas.