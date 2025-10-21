Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
21 de outubro de 2025 às 23:00

A grande escolha

A noite era de eleições e as eleições eram, de há uns anos para cá, os nossos Óscares.

Pelo tamanho da garrafa de rosé (uma magnum, tão linda que apetecia perguntar-lhe o que estava a fazer fora do Louvre), ninguém diria que três das cinco pessoas à mesa estavam de dieta. A verdade, crudelíssima: três daquelas cinco pessoas não estavam, de facto, de dieta, mas apenas porque, lá pelo início da década de 2000, as dietas morreram para que a reeducação alimentar pudesse nascer.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Cerveja vinho e bebidas espirituosas Paraquedismo Dieta Doença cardíaca Museu do Louvre
Opinião Ver mais
Vanda Marques
Vanda Marques

Eternamente jovens

Já ninguém esconde os liftings e o botox, a procura pelo rosto perfeito nunca foi tão voraz. Conheça ainda o passado de Sócrates e os candidatos ao Benfica.

Germano Almeida
Germano Almeida

A Rússia continua a querer tudo

Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?

Menu shortcuts

A grande escolha