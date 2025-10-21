Sábado – Pense por si

Vanda Marques
Vanda Marques Editora
21 de outubro de 2025 às 23:00

Eternamente jovens

Já ninguém esconde os liftings e o botox, a procura pelo rosto perfeito nunca foi tão voraz. Conheça ainda o passado de Sócrates e os candidatos ao Benfica.

Quando Alexandre Lencastre surgiu nas redes sociais com um rosto como uma jovem de 20 anos, todos se perguntaram o que passava. É hoje em dia com as redes sociais, as selfies, as videochamadas e as reuniões por Zoom a procura por cuidados com o rosto têm aumentado. Afinal, eram filtros mas a atriz não esconde que também aderiu aos procedimentos. Aliás já não é tabu como a jornalista Raquel Lito e a editora Sónia Bento retratam no tema de capa desta semana. Os motivos são vários: uns querem travar o envelhecimento, outros rejuvenescer. A maioria, das mulheres e dos homens, procura o rejuvenescimento – levantar as sobrancelhas e as pálpebras, corrigir as rugas na testa, os pés de galinha, a flacidez nas maçãs do rosto e ter lábios mais volumosos. Para isso existem várias técnicas de cirurgia, os injetáveis, com botox e ácido hialurónico, e os aparelhos, como laser, radiofrequência ou terapias LED. Os injetáveis são os procedimentos mais realizados em Portugal e no mundo. 

