Sábado – Pense por si

SAGA. AS AVENTURAS DE UM CLÃ DE EMPRESÁRIOS E FIDALGOS

Uma família que sempre foi da elite

Ana Taborda
Ana Taborda 15 de outubro de 2025 às 23:00

Balsemão viveu até casar num palacete, rodeado de empregados. Do lado da mãe descende de D. João IV, o ramo paterno foi pioneiro da luz elétrica e fundou o Diário Popular.

O palacete na Lapa foi posto à venda em 2022, por 10 milhões de euros, mas só este ano os números 63 e 65 da Ribeiro Sanches passaram a ser habitados pelo novo proprietário, que comprou a propriedade no verão de 2024. Até então, a casa – com quatro pisos, mais de 800 metros quadrados e um jardim com vista para o Tejo – era detida pela família Balsemão.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

Encostar Israel pressionar o Hamas

Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.

Menu shortcuts

Uma família que sempre foi da elite