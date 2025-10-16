A fortuna de Pinto Balsemão: tem um património de 40 milhões de euros

Na última declaração de rendimentos, entregue em julho de 2024, Pinto Balsemão tem milhões de euros em aplicações financeiras, contas bancárias e outros bens: como a casa na Quinta da Marinha.

Quando o novo Conselho de Estado tomou posse, em julho de 2024, a declaração de rendimentos entregue por Francisco Pinto Balsemão ainda tinha duas casas: a moradia na Quinta da Marinha, onde vive há décadas, e o palacete de família na Lapa, onde viveu com os pais e de onde só saiu para casar pela primeira vez, aos 27 anos. Dois meses depois, o fundador da SIC e do Expresso apresentou uma nova declaração (obrigatória por lei quando há uma alteração de património superior a 50 salários mínimos, que era o caso). Tinha, entretanto, vendido a propriedade da Ribeiro Sanches, o palacete com quatro pisos, mais de 800 metros quadrados e um jardim com vista para o Tejo.



A primeira vez que foi colocado à venda, em 2022, o preço pedido eram 10 milhões de euros. Não se sabe por quanto foi vendido, mas sabe-se que desapareceu da declaração de rendimentos de Pinto Balsemão. Ao mesmo tempo, o valor que o patriarca passou a ter, nos meses seguintes, no banco, aumentou. Só em aplicações financeiras, Pinto Balsemão declarou 19,6 milhões de euros. A que se juntam 12 milhões em carteiras de títulos, 2,87 milhões em contas bancárias à ordem e 842 mil euros em contas a prazo.

A casa da Quinta da Marinha, de onde todos os fins de semana de manhã saía para jogar golfe - e onde agora acompanha, à distância, os desenvolvimentos do negócio que deverá acabar na venda da maioria da Impresa e que dá capa à edição da SÁBADO nas bancas - tem um valor patrimonial de 721,8 mil euros. No mercado valerá, claro, muito mais: no portal imobiliário Idealista, as moradias independentes nesta zona de Cascais têm preços a partir de 2 milhões de euros.

Na declaração entregue em 2024, cujos rendimentos de trabalho se referem ao ano anterior, Balsemão declarou 106,4 mil euros em trabalho dependente - na Impresa, a holding dona da SIC e do Expresso, na qual é presidente do conselho de administração, presidente da Comissão do Governo Societário e líder do Comité de Estratégia. Havia, ainda, 134,75 euros em trabalho independente (não especifica qual).

Em termos de participações sociais em sociedades, a mais valiosa era a posição de 1,5% na Impresa: valia, quando a declaração foi entregue, 1,26 milhões de euros. Através da holding da família, a Balseger, da qual tem 10%, o seu património vale mais 464,7 mil euros. A que se juntam 339,2 mil euros da unipessoal Estrelícia - Investimentos Imobiliários, onde é o único dono.

Para chegar aos cerca de 40 milhões faltam, apenas, quatro valores. O mais alto são as mais valias que declarou em setembro de 2024: 1,069 milhões de euros. Seguem-se as pensões: 367,2 mil euros, o equivalente a 26,2 mil euros mensais, se dividirmos este valor por 14 prestações; os rendimentos de capitais (19,5 mil euros) e os rendimentos prediais (6,4 mil euros).

Com a futura venda da empresa - um negócio ainda por concluir - a fortuna de Balsemão deverá crescer mais. Ainda que, tal como aconteceu com o palacete - que nunca quis vender - não fosse este o desfecho desejado pelo fundador do Grupo, que sempre quis manter a maioria do capital da Impresa.