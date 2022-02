'Tenho sérias dúvidas de que tenha havido golpe de Estado' na Guiné

Ruth da Conceição Monteiro foi Ministra da Justiça, dos Direitos Humanos e dos Negócios Estrangeiros no útimo governo do PAIGC - Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde, agora a principal força da oposição na Guiné-Bissau, mas só há meses decidiu filiar-se no partido. Perseguida politicamente por Umaro Sissoco Embaló, o presidente cujo governo foi alvo de um golpe de Estado na terça-feira, 1, Ruth Monteiro diz ter sido ameaçada de morte, alvo de processos-crime de que é inocente e impedida de sair do país.



Exilada em Portugal desde 2020 (ano da eleição de Embaló), a ex-ministra duvida da veracidade do golpe de Estado que ainda tem tantas questões por responder. Diz que o presidente pode estar implicado no narcotráfico e acusa a comunidade internacional de conivência. Algumas destas questões, afirma, colocam a sua vida em risco.