Governo da Guiné-Bissau nega 'caça às bruxas' e diz ter provas contra golpistas

Apoiantes do golpe de Estado "usam e abusam do lobby instalado em certos órgãos de comunicação social, sobretudo no país irmão que é Portugal", critica porta-voz do governo guineense.

O governo da Guiné-Bissau insiste que o país foi palco de "uma tentativa de golpe de Estado" a 1 de fevereiro e que, quatro dias depois, existem "sectores políticos nacionais que pretendem inverter a verdade dos factos, fazendo acreditar que o bárbaro atentado contra a democracia e as vidas das pessoas que ora ocupam os mais altos cargos no Estado Guineense não passou de uma encenação".



Num comunicado emitido pelo ministro do Turismo e Artesanato e porta-voz do governo Fernando Vaz, o governo acusa quem apoiou a tentativa de golpe de Estado de usar e abusar "do lobby instalado em certos órgãos de comunicação social, sobretudo no país irmão que é Portugal".



"Esses sectores políticos internos semeiam inverdades, suscitam dúvidas e desesperadamente, pretendem reduzir as declarações proferidas pelo Presidente da República, escassos minutos após o calar das armas a 'explicações simplistas'", indica o comunicado.