Eleições: "A Guiné-Bissau ganhou", diz vencedor das legislativas e líder da PAI/Terra Ranka

O líder da coligação PAI/Terra Ranka, Domingos Simões Pereira, vencedora com maioria absoluta as eleições legislativas de domingo, afirmou esta quinta-feira que a "Guiné-Bissau ganhou" e pediu respeito por todos os que "contribuíram para produzir os resultados".







Domingos Simões Pereira, o líder da coligação PAI/Terra Ranka EPA/ANDRE KOSTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"A nossa mensagem vai ser muito curta e vai ser muito simples. Acabam de ser proclamados os resultados das eleições legislativas realizadas no dia 4 de junho e os resultados é de que a Guiné-Bissau ganhou", disse Domingos Simões Pereira."Como a Guiné-Bissau ganhou e como a plataforma PAI/Terra Ranka sempre prometeu, nós temos responsabilidades e celebramos sim, comemoramos sim, mas vamos respeitar todos os filhos da Guiné, que contribuíram para produzir esses resultados", pediu aos apoiantes o também líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).Na sua curta declaração, Domingos Simões Pereira disse também que hoje começou a ser construída a "esperança num novo dia".O líder da coligação remeteu para sexta-feira uma declaração, porque o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, vai falar à Nação às 16h locais (17h em Lisboa), e para sábado as celebrações da vitória.Enquanto o líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) -- Terra Ranka falava, milhares de apoiantes a celebrar a vitória entraram para a Praça dos Heróis Nacionais, onde está também situada a Presidência guineense, e que está há vários dias encerrada ao trânsito, rompendo os cordões policiais.As forças policiais reforçaram a segurança junto à Presidência e os apoiantes respeitaram a área delimitada pela segurança.Até aquele momento, os militantes apenas tinham acesso à porta lateral e às traseiras do edifício, que dão para Avenida Pansau Na Isna, onde está situado o Hospital Nacional Simão Mendes.A Comissão Nacional de Eleições divulgou hoje os resultados das eleições legislativas do passado domingo que deram a vitória à coligação PAI - Terra Ranka com 54 dos 102 deputados ao parlamento, conquistando assim a maioria absoluta.O Partido de Renovação Social (PRS) conseguiu 12 deputados, uma grande descida em relação às legislativas de 2019, quando obteve 21 assentos.O Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG), criado no final de 2021, e liderado por Botche Candé, obteve seis deputados na sua estreia eleitoral.O grande derrotado das eleições legislativas é a Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderada pelo primeiro-ministro cessante Nuno Gomes Nabiam, que obteve apenas um deputado, quando em 2019 elegeu cinco deputados.