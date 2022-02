Ataque à Rádio Capital: 'Não há inocência por parte das autoridades'

Lassana Cassama, diretor da rádio que foi destruída esta manhã, recorda que ataque anterior foi há um ano e sete meses e que ainda não há nenhuma conclusão da investigação. Instalações foram arrasadas no primeiro dia de funcionamento depois da contestada tentativa de golpe de Estado, na semana passada.

A Rádio Capital, emissora que tem sede em Bissau, ficou totalmente destruída, depois de nesta segunda-feira de manhã ter sido invadida por um grupo "de homens encapuzados". A confirmação é dada à SÁBADO pelo diretor da rádio, Lassana Cassama, acrescentando que existem quatro feridos ligeiros. "Não há feridos de bala, são feridos que estavam em fuga e saltaram um muro, mas não são graves. Há uma mão partida, por exemplo."



"Um grupo de homens armados, encapuzados, neutralizou o segurança que estava à entrada das instalações. O segurança foi lá colocado pelo Ministério do Interior, por causa do primeiro ataque que tivemos a 26 de julho de 2020. Esse segurança é polícia", explica o responsável da rádio que se encontra em Lisboa. Lassana Cassama sublinha este facto por considerar que não é coincidência este ataque ter surgido no primeiro dia em que a rádio emitiu depois da contestada tentativa de golpe de Estado, que aconteceu na terça-feira passada, 1 de fevereiro.



"O primeiro ataque já foi há um ano e sete meses e não há nenhum resultado da investigação. Não há um inquérito, um suspeito, nada. Não há inocência por parte das autoridades. Não apontaram nenhum suspeito até agora e agora surge um ataque quando o Estado está a tomar conta das instalações. O segurança é polícia e foi lá colocado pelo Estado", frisa.