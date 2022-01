Kiefer Sutherland. “Tantos milhões nos filmes enlouqueceu tudo à sua volta”

Quando lhe chamavam Jack demorava a perceber que era com ele que estavam a falar. O ator de 55 anos ficou colado à personagem da série 24, o agente implacável e determinado, Jack Bauer. “Adorei representar aquela personagem, foi um dos grandes momentos da minha vida”, diz. Kierfer Sutherland, que se estreou no cinema em 1983 com O Regresso do Aventureiro, ganhou protagonismo depois do filme que fez ao lado de Tom Cruise, Uma Questão de Honra. Mas foi na televisão que se destacou. Agora a sua aposta é na música que funciona como terapia.





No seu caso, a pandemia foi uma época bastante criativa.



Tem sido uma época boa numa data de coisas, sabe? Passei a vida inteira na estrada. Antes disso, estive a filmar uma série de televisão chamada Sobrevivente Designado durante três anos. Filmámo-la em Toronto, no Canadá. Só muito raramente é que filmo em Los Angeles, onde fica a minha casa. E depois, quando não estávamos a filmar, andava a fazer digressões. Há muito tempo que não ficava em casa e a pandemia deu-me a oportunidade para refletir sobre a minha vida, a minha família, os meus amigos. E no meio de tudo isto, escrevi uma data de canções.