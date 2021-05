Ana Gomes processada pelo presidente da Guiné-Bissau

A antiga eurodeputada socialista Ana Gomes foi processada por difamação pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.



Ana Gomes afirmou, em declarações feitas no seu programa de comentário semanal na SIC Notícias, que o presidente do país africano tinha ligações ao tráfico de drogas e a grupos terroristas. "Portugal escolheu, no fundo, não fazer a diferença e escolheu respaldar um indivíduo que tem antecedentes de narcotráfico, até de ligações a grupos terroristas, etc. Estou a falar de Sissoco Embaló", disse durante o seu comentário a 21 de junho de 2020.



Contactada pela SÁBADO, a socialista informou que foi chamada a tribunal a 27 de abril onde foi informada da queixa e que deveria apresentar os seus argumentos para fundamentar a acusação.