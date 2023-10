Web Summit. Cosgrave pede desculpas sobre o conflito com Hamas e espera que paz seja alcançada

O cofundador da Web Summit Paddy Cosgrave pediu esta terça-feira desculpas sobre as suas declarações relativas ao conflito entre Israel e o Hamas, lamentando não ter transmitido "compaixão", e disse esperar que a paz seja alcançada.







A posição do Paddy Cosgrave, que é irlandês, acontece um dia depois de o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, ter anunciado que o país tinha cancelado a sua participação na cimeira tecnológica de Lisboa devido às declarações do cofundador da Web Summit, que classificou de "ultrajantes"."Para reiterar o que disse na semana passada: condeno sem reservas o mau, repugnante e monstruoso ataque do Hamas em 7 de outubro" e "apelo também à libertação incondicional de todos os reféns. Como pai, simpatizo profundamente com as famílias das vítimas deste ato terrível e lamento por todas as vidas inocentes perdidas nesta e noutras guerras", começa por dizer Paddy Cosgrave, no blogue da Web Summit "Apoio inequivocamente o direito de Israel existir e de se defender, apoio inequivocamente uma solução de dois Estados", mas "compreendo que o que disse, o momento em que disse e a forma como foi apresentado causou profunda dor a muitos", prossegue o cofundador daquela que é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo."Para qualquer pessoa que ficou magoada com minhas palavras, peço profundamente desculpas. O que é necessário neste momento é compaixão, e eu não transmiti isso. O meu objetivo é e sempre foi lutar pela paz" e, "em última análise, espero de todo o coração que isso possa ser alcançado", afirma Cosgrave.Na sua mensagem, recorda que, "tal como tantas figuras a nível mundial", também acredita "que, ao defender-se, Israel deveria aderir ao direito internacional e às convenções de Genebra -- ou seja, não cometer crimes de guerra".Ora, esta posição "aplica-se igualmente a qualquer Estado em qualquer guerra, nenhum país deve violar estas leis, mesmo que tenham sido cometidas atrocidades contra ele", afirma, recordando que "sempre" foi anti-guerra e pró-lei internacional."É precisamente nos nossos momentos mais sombrios que devemos tentar defender os princípios que nos tornam civilizados", defende.Lembra que o secretário de Estado dos EUA Anthony Blinken disse, na semana passada, juntamente com os parceiros regionais da América no Qatar que "Israel tem o direito e até a obrigação de defender o seu povo e de fazer tudo o que puder para garantir que o que aconteceu no sábado passado nunca mais aconteça", mas "ao mesmo tempo, a forma como Israel faz isto é importante. A forma como qualquer democracia deve lidar com tal situação é importante".Para esse fim, "discutimos com os israelitas -- instámos os israelitas -- a usarem todas as precauções possíveis para evitar" danos nos civis, disse Blinken, citado por Cosgrave."Nos meus comentários, tentei fazer exatamente o mesmo que o secretário Blinken e tantos outros a nível mundial: exortar Israel, na sua resposta às atrocidades do Hamas, a não ultrapassar as fronteiras do direito internacional", explica.Destaca ainda, a propósito da Web Summit no Qatar em 2024, "o agradecimento público do secretário Blinken" a Doha "pelo seu apoio nesta crise e em questões mais amplas que afetam a região", em que referiu que os EUA e o Qatar "partilham o objetivo de impedir que este conflito se espalhe".Neste sentido, "tal como o governo dos EUA, a Web Summit acredita no trabalho com parceiros regionais e globais -- incluindo o Qatar -- para encorajar o diálogo e a comunicação dos quais depende a paz, e para lutar por uma solução justa e duradoura para as questões subjacentes que a região enfrenta. Como disse o secretário Blinken: 'Uma coisa é certa: não podemos voltar ao status quo que permitiu que isto acontecesse em primeiro lugar'", adianta."A Web Summit tem uma longa história de parceria com Israel e as suas empresas tecnológicas e lamento profundamente que esses amigos tenham ficado magoados com tudo o que eu disse", reiterando esperar que a paz seja alcançada."Dezenas de empresas já cancelaram a sua participação nesta conferência e encorajamos outras a fazê-lo", disse Dor Shapira, na segunda-feira, numa mensagem na rede social X (antigo Twitter), depois de em 13 de outubro Cosgrave ter feito uma publicação, na mesma plataforma, que resultou numa onda de críticas entre várias responsáveis de tecnológicas israelitas."Estou impressionado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais, com a exceção particular do Governo da Irlanda, que pela primeira vez estão a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados, e devem ser denunciados pelo que são", destacou Paddy Cosgrave.Em reação, o embaixador israelita defendeu que, "mesmo nestes tempos difíceis", Cosgrave "é incapaz de deixar de lado as suas opiniões políticas extremistas e denunciar as atividades terroristas do Hamas contra pessoas inocentes"."Devemos ter tolerância zero em relação aos atos terroristas e de terror", sublinhou ainda Dor Shapira.Também muitos utilizadores da rede social X reagiram às publicações do cofundador da Web Summit com críticas, partilhado a 'hashtag' #cancelwebsummit.A Web Summit foi fundada em 2009 e decorreu em Dublin até 2016, altura em que se mudou para Lisboa, onde no ano passado acolheu mais de 71 mil pessoas de 160 países. A próxima edição será realizada entre os dias 13 e 16 de novembro.Além disso, a empresa também organiza as conferências Collision, em Toronto, e Rise, em Hong Kong, além de eventos Web Summit no Rio de Janeiro e Doha.O grupo islamita Hamas lançou em 7 de outubro um ataque surpresa contra Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.Em resposta, Israel tem vindo a bombardear várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.