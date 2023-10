Multas de milhões a empresas que viciaram preços estão perto de cair

As centenas de emails comprometedores que a Autoridade da Concorrência apreendeu em casos lesivos dos consumidores podem não ser utilizáveis, após as decisões do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional. Processos como os dos supermercados, com 688 milhões em multas, estão perto de ruir, receia-se no regulador - e apontam vários advogados.