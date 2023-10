Google e Meta mantêm-se fora da Web Summit apesar de demissão de Cosgrave

A demissão de Paddy Cosgrave como CEO da Web Summit não muda a posição da Alphabet, dona da Google, em relação à participação no evento, que terá lugar em Lisboa, de 14 a 16 de novembro. A gigante tecnológica vai mesmo ficar de fora daquele que é um dos maiores eventos tecnológicos.





I’m shocked at the rhetoric and actions of so many Western leaders & governments, with the exception in particular of Ireland’s government, who for once are doing the right thing. War crimes are war crimes even when committed by allies, and should be called out for what they are.