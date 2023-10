Paddy Cosgrave abandona liderança da Web Summit

Paddy Cosgrave, o presidente executivo da Web Summit, demitiu-se este sábado, avança o Sunday Independent. Num comunicado, Cosgrave escreveu: "Demito-me de CEO da Web Summit com efeitos imediatos".







Em causa estão os comentários do fundador do evento de tecnologia sobre o conflito entre Israel e o Hamas. "Infelizmente os meus comentários pessoais tornaram-se uma distração para o evento, a nossa equipa, patrocinadores, startups e pessoas que vão participar. Peço sinceramente desculpas por qualquer dano que possa ter causado", afirmou na mesma comunicação.Segundo o mesmo jornal irlandês, a Web Summit indicou que brevemente será apontado outro CEO e que o evento previsto para Lisboa, com início a 13 de novembro, se mantém. É na Irlanda que situa a sede da empresa, que conta com 200 trabalhadores neste país, e cerca de 100 por todo o mundo.A decisão de Paddy Cosgrave de se demitir surge depois das grandes tecnológicas Google, Meta e Amazon, entre outras, terem anunciado que não vão estar no evento por causa das declarações do fundador. Também personalidades como o podcaster e especialista em Marketing Scott Galloway ou a atriz Gillian Anderson indicaram que cancelaram a sua participação no evento.Paddy Cosgrave criticou nas redes sociais o apoio do Ocidente a Israel. "Crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados", escreveu em relação à resposta de Israel ao ataque do Hamas. Dias depois pediu desculpas , mas já não foi a tempo de conter a reação das empresas e personalidades que se desvincularam da Web Summit.