Residências séniores devem ser nova aposta do investimento chinês em Portugal

O presidente da Associação de Comerciantes e Industriais Luso-Chineses (ACILC) afirmou esta segunda-feira que o setor das residências assistidas para idosos deve ser uma das novas apostas do investimento chinês em Portugal.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Numa entrevista à Lusa, a poucos dias da visita oficial a Portugal do chefe do executivo de Macau, Ho Iat Seng, Choi Man Hin, que foi também o braço-direito para o mercado português do empresário luso-chinês e magnata do jogo Stanley Ho, defendeu que Portugal "é, sem dúvida, um país bom para turista" e pode ser um bom destino "para criar um negócio de quintas com uma grande área para viverem os mais velhos".O dirigente da comunidade chinesa, que foi presidente do conselho de administração da Estoril Sol, empresa proprietária do casino de Lisboa e gestora do casino do Estoril, entre outros, lembrou que Portugal "tem calma, paz" e isso pode ser aproveitado para atrair reformados. "Isto é positivo para os imigrantes e para o investimento" chinês, reforçou.Outro setor em que vê a comunidade chinesa a continuar a investir no futuro, tal como já acontece hoje, é "no negócio do imobiliário, comprando prédios antigos para renovar e vender depois". É um negócio "imobiliário diferente" do antes, até para compensar o fim dos vistos gold e que deixa uma mais-valia para Portugal, defendeu Choi Hin, salientando que Portugal já "tem muitas empresas [chinesas] neste setor" a trabalhar.Para o antigo responsável da Estoril Sol, a vida da comunidade chinesa em Portugal hoje é "melhor do que antes" e está mais integrada na sociedade portuguesa."Em especial as segundas e terceiras gerações já acabaram os seus estudos, desde o secundário até à universidade, em Portugal", indicou. Além disso, já há muitos advogados e pessoas da comunidade ligadas aos governos das Câmaras, porque também se ligaram a partidos, acrescentou.Por estes e outros motivos, o presidente da ACILC acredita que a comunidade chinesa em Portugal, que hoje já é a 10.ª no ranking das maiores no país vai continuar a crescer."Eu acredito no destino", afirmou, e muitas vezes o local que se escolhe para viver, na opinião do antigo gestor da Estoril Sol, tem a ver com o futuro da família, dos filhos, alguns que querem estudar na Europa. Além disso, lembrou Choi Hin, o chinês "não é só trabalhador, ele tem uma coisa muito inteligente, cabeça para fazer negócio".O obstáculo, para a comunidade chinesa em Portugal é a língua, mas "toda a gente tenta aprender português para melhorar a sua maneira de viver aqui e de se integrar na sociedade", com negócios privados"Eu penso que o Governo central [chinês] também promove este tipo de tendência para as empresas [controlados pelo Estado] saírem do país para procurarem oportunidades de negócio fora. Muitas delas anteriormente eram do Estado, mas agora algumas também já têm muitos particulares"E como "Portugal não é fácil para um negócio normal", a associação a que Choi preside e outras entidades vão juntar num hotel de Lisboa, pessoas com interesses comuns, para fazerem residências seniores, ou escolas internacionais, por exemplo, para que haja novas oportunidades de negócios, durante a visita do chefe do executivo de Macau a Portugal na próxima semana.Além disso, a Associação do Comerciantes e Industriais Luso-Chineses - que tem 200 associados empresários - vai assinar um memorando com a Câmara de Macau para permitir colaboração entre as duas entidades.