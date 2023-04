As mais lidas

Maior rubi do mundo vai ser leiloado e deverá custar mais de €27 milhões

A leiloeira Sotheby's anunciou esta segunda-feira, em Hong Kong, que irá licitar aquele que é considerado o maior rubi do mundo. A venda deverá ser feita no mês de junho, em Nova Iorque, e espera-se que as ofertas superem os 30 milhões de dólares (mais de 27 milhões de euros).







Uni Kim, especialista em joias, esclareceu à Reuters que o diamante conhecido pelo nome Estrela de Fura – por ter sido desenterrado da mina de Fura, na região norte de Moçambique - tem perto de 55,22 quilates e foi encontrado em julho do ano passado.Os especialistas não têm dúvidas de que a pedra preciosa tem uma qualidade e tamanho "quase inéditos" e esperam que consiga alcançar um novo valor recorde para o mercado moçambicano.O rubi esteve exposto em Hong Kong mas, antes de ser leiloado nos Estados Unidos, deverá passar por Taipei, Singapura, Genebra e Dubai.O atual recorde mundial foi alcançado em 2015, pelo Sunrise Ruby, uma pedra com origem na Birmânia, de 25,59 quilates, que foi vendida por 30,3 milhões de dólares.