Os melhores negócios de casas até ao final do ano

O sol bate naquela sala ampla de 24 m2, com acesso à varanda pelas portadas de vidros triplos. Não se ouvem barulhos da rua, não faz calor, nem frio – há ar condicionado. O aquecimento das águas faz-se com bomba de calor, 30% mais económica do que o sistema convencional. “Modernices”, segundo a família Costa, encantada com os acabamentos da nova casa. Caminham descalços pelo soalho flutuante e fazem as refeições na maior cozinha (14 m2) do prédio a estrear. Querem desfrutar ao máximo do T3 de 125 m2 com direito a lugar de garagem e arrecadação que tanto esperaram. “Esta casa trouxe novos ares”, diz o filho Gabriel, de 18 anos. “Foi uma mudança muito desejada”, acrescenta o pai, Paulo, motorista de 52 anos.



Foram 14 anos na expectativa de conseguirem este achado em Lisboa, por €153 mil. O preço-milagre aconteceu por via da cooperativa, uma solução em voga nos anos 80 e 90, quando mais de 300 faziam habitação por todo o País para a classe média e média-baixa, a custos controlados e de boa qualidade. A construção deste tipo, mais barata pelos terrenos serem cedidos pela câmara, quase se extinguiu com a crise do subprime que atingiu Portugal a partir de 2011.





Imobiliário Laura Moura e Valter Proença