Cinco empresários chineses espalhados pelo País serão membros do Departamento de Trabalho da Frente Unida. O organismo foi identificado num relatório americano como arma encapotada do regime para propaganda e influência junto da diáspora.

No dia 13 de outubro, chegou a Portugal uma das maiores autoridades na diáspora chinesa: Wan Lijun, membro do comité central do Partido Comunista Chinês (PCC) e também presidente da federação nacional de chineses ultramarinos retornados (ACFROC), uma organização do Departamento de Trabalho da Frente Unida (United Front Work Department, UFWD em inglês), entidade cujo objetivo é reunir informações e influenciar os chineses no estrangeiro.