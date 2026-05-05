Sob o tema ‘The Great Transformation: the World in an Age of Uncertainty’, a conferência abordará o impacto da administração Trump nas alianças ocidentais, o rearmamento europeu, a revolução científica e tecnológica, incluindo na inteligência artificial, e as implicações estratégicas e económicas de uma Europa obrigada a redefinir a sua posição.

O canal NOW, da Medialivre, promove mais uma edição de The Lisbon Conference, uma conferência internacional com curadoria de José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia e antigo primeiro-ministro de Portugal. O evento realiza-se a 16 de junho de 2026, no Four Seasons Hotel Ritz, em Lisboa, reunindo algumas das figuras mais influentes da política, economia e segurança internacionais num momento em que a relação entre a Europa e os Estados Unidos atravessa uma das suas fases mais incertas das últimas décadas.



Durão Barroso marca presença na "The Lisbon Conference" NOW promove mais uma edição de "The Lisbon Conference" com curadoria de José Manuel Durão Barroso

Para José Manuel Durão Barroso, “o evento, que conta com participantes europeus, mas também dos Estados Unidos e da Ásia, procura um espaço de debate muito qualificado sobre as grandes transformações em curso desde a geopolítica à ciência e tecnologia. Uma das questões às quais vamos tentar responder é de saber se as transformações em curso representam uma transição ou uma verdadeira rutura na ordem internacional.”

Sob o tema ‘The Great Transformation: the World in an Age of Uncertainty’, a conferência abordará o impacto da administração Trump nas alianças ocidentais, o rearmamento europeu, a revolução científica e tecnológica, incluindo na inteligência artificial, e as implicações estratégicas e económicas de uma Europa obrigada a redefinir a sua posição.

Entre os oradores em destaque estão Rishi Sunak, ex-primeiro-ministro do Reino Unido (2022–2024), que trará uma perspetiva de primeira linha sobre o pós-Brexit e o novo posicionamento britânico face à Europa e aos EUA; José María Aznar, antigo primeiro-ministro de Espanha (1996–2004) e uma das vozes mais influentes da direita europeia no debate sobre a relação com Washington; Theresa May, também antiga primeira-ministra Reino Unido (2016–2019), com uma visão sobre a resiliência das instituições democráticas em tempos de pressão geopolítica; Andrius Kubilius, atual Comissário Europeu para a Defesa e o Espaço e antigo primeiro-ministro da Lituânia (2008–2012); e Kailash Satyarthi, Prémio Nobel da Paz (2014).

A conferência conta ainda com a presença confirmada de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa; Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal; Klaus Regling, antigo diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade; Ricardo Mendes, cofundador e CEO da Tekever; Sorin Dumitru Ducaru, embaixador da EU para a Inteligência Artificial; e Mikuláš Dzurinda, ex-primeiro-ministro da Eslováquia e presidente do Wilfried Martens Centre.

A segunda edição de The Lisbon Conference conta com a Caixa Geral de Depósitos, EDP, Fidelidade e MEO como Mecenas Principais, e com o Turismo de Lisboa como Parceiro Institucional.