Não brinquem com coisas sérias

Depois de 75 dias e mais de 900 contributos, esperava-se que o Governo tivesse a capacidade de ser muito concreto, com objetivos e metas. O documento apresentado é o contrário disso,
O Governo divulgou nesta passada semana o PTRR. O tiro saiu rapidamente pela culatra – afinal, os 22,6 mil milhões de euros incluíam também dinheiro que privados irão gastar; afinal, será para gastar ao longo de 9 anos; e pior, afinal, são compostos em dois terços por medidas já incluídas no Orçamento do Estado.
Será já difícil ao Governo recuperar a credibilidade deste programa. Se as pessoas já dão o desconto entre o que é anunciado e é executado, desta vez, o Governo nem teve o mérito de pensar em medidas novas. Na verdade, depois de 75 dias e mais de 900 contributos, esperava-se que o Governo tivesse a capacidade de ser muito concreto, com objetivos e metas. O documento apresentado é o contrário disso, numa atitude de “logo se vê” que é inimiga do planeamento e da execução do investimento público.
O Ministro da Economia e Coesão Territorial veio prontamente ao auxílio. Afinal, as medidas não eram novas mas o dinheiro era – só 4% do total são fundos europeus a reprogramar para aqueles fins. Como o próprio Ministro voluntaria, o PTRR vem antecipar e garantir financiamento para obras que já estavam previstas. Para bom entendedor, compromissos que tinham sido assumidos sem uma previsão real de como nem quando poderiam ser exequíveis.
Este é um padrão deste Governo, com as suas 25 estratégias engalanadas, batendo recordes de grupos de trabalho e powerpoints. Até uma central de comunicação para o Governo criaram. Infelizmente, porém, a prática dessas estratégias deixa muito a desejar. A oposição fica com a escolha ingrata entre denunciar a maldade da estratégia ou a incompetência de quem a executa.
É mesmo na falta de execução que reside o segredo do “brilharete orçamental”. O investimento público foi a componente da despesa que maior desvio apresentou, com os atrasos no PRR a representar metade do excedente de Miranda Sarmento. Apesar de ter registado uma aceleração face ao ano anterior, o investimento teve a mais baixa taxa de execução dos últimos 10 anos. Era expectável que se fizesse melhor. Afinal, 2026 é o último ano para executar os projetos PRR, sob pena de se ter de devolver o dinheiro. A pressão é alta, para conseguir cumprir, mas também para o impacto que esse cumprimento terá nas contas públicas.
Já na resposta às intempéries a situação é pior. Não falo da exiguidade absurda dos apoios, que não dão para cobrir uma grande parte dos custos de reparação. Tampouco vou reabrir a insensibilidade da resposta imediata e a total falta de prevenção – já escrevi sobre isso aqui. Falemos dos municípios que ainda não receberam o dinheiro prometido, ou não conseguem gastar o que receberam, por falta de autorizações governamentais. Falemos da lenha caída que falta recolher, sob pena de ser a origem de incêndios relevantes este verão. Falemos de como tudo isto previa-se estar discriminado nas sínteses de execução orçamental, estando antes a ser escondida, para não corar de vergonha de tão pouco e mal despendida.
A premissa do PTRR, tal como o PRR antes dele, e tantos outros semelhantes exercícios, está correto. Não precisamos apenas de recuperar, precisamos de ir mais além e transformar o que existia. As crises dão-nos sempre a oportunidade de corrigir percurso. A questão é outra - será que vamos perceber qual a verdadeira crise que está aí? Um país onde nada muda, onde a palavra não vale e o progresso não aparece. Um país de desilusão, ressentimento e abandono. É nesse húmus onde germina a extrema-direita. Há um ano, propus nesta rubrica que todos os programas eleitorais fossem assentes no mesmo cenário macroeconómico e orçamental – permitindo que cada eleitor pudesse perceber como partidos escolhem perante os mesmos constrangimentos. Caso contrário, o céu é o limite para a “ambição” do que se promete.
O mesmo se passa com as promessas governamentais, traduzidos em compromissos de realizar determinada obra ou contratar determinada solução. Um exemplo recente e dramático dessa incoerência são as camas para tirar os casos sociais dos hospitais. O Governo prometeu em janeiro 400, as Misericórdias organizaram-se para disponibilizar 700 e, segundo o Expresso, há 2800 utentes à espera. Nem depois de várias notícias de jornal o Governo honra o anunciado.
Nos Estados Unidos, com todos os defeitos que tem o seu processo orçamental, quando o Executivo quer fazer aprovar um programa, tem de aprovar essa “dotação” no Congresso. As estimativas de impacto orçamental são sempre realizadas a 10 anos, perspetivando cada iniciativa no seu impacto a longo prazo. Depois de aprovado pelo Congresso, a despesa ganha asas para se realizar. Em artigos anteriores, já propus o alargamento deste conceito de “lei de programação” à tradição orçamental portuguesa.
O desafio é maior, porém, do que só a aprovação de despesa plurianual. O debate público não pode viver de promessas vãs e ocas, sejam elas para o curto, médio ou longo prazo. Seria urgente a adoção de uma plataforma única, onde cada investimento público era registado, permitindo a cada cidadão conhecer em tempo real a descrição do projeto, o seu calendário e fontes de financiamento, bem como o verdadeiro estado em que o mesmo se encontra.
Numa altura em que o Governo recicla propostas para o PTRR, quando vêm dizer que “agora é que é a sério” e estas propostas têm o financiamento que lhes faltava para avançar, a melhor resposta está na velha sabedoria do mercador: deixar tudo por escrito, se faz favor. Afinal, é da vida das pessoas que se trata. E por isso mesmo, da confiança delas no Estado. Não brinquemos com coisas sérias.
Aguiar Branco sabe tudo isto. Mas dar melhores condições de trabalho aos deputados só interessa se interessar os deputados trabalharem. Enquanto discutirmos quem são os políticos em vez do que fazem, bem podem se entreter a discutir salários, obrigações declarativas e outras perceções enganadoras.
Se pensarmos bem, na política como na vida, a arte está no difícil equilíbrio não só entre interesses conflituantes, como entre os anjos e demónios que habitam dentro de nós – a verdade e a moderação, a coragem e a prudência, a inteligência e a humildade.
É preciso dar confiança aos cidadãos de que a criação das regiões administrativas não serve para criar mais lugares para os políticos, mas para verdadeiramente melhorar as suas vidas, através de políticas públicas mais eficientes e que respondam mais rapidamente às necessidades que sentem em cada local. Há 10 anos, ninguém acreditava que uma tão vasta descentralização de competências para os municípios poderia funcionar.
As promessas da resposta mais rápida de sempre e de dinheiro na mão sem burocracia são, e bem, tema de uma primeira e muito pertinente Presidência Aberta de António José Seguro. Têm sido, também, um foco do Grupo Parlamentar do PS, com visitas no terreno e a exigência de um relatório mensal de execução desta despesa.