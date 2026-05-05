Sines vai receber mais 66 mil "chips" da Nvidia. Microsoft e Nscale estreitam parceria

A Start Campus é a casa europeia dos "chips" da Nvidia. Depois dos mais de 12 mil, está prevista a chegada de novos equipamentos até ao fim do próximo ano, quando o segundo edifício, que também irá albergar a Microsoft e a Nscale na totalidade, estiver concluído.

O centro de dados de Sines vai receber novos "chips" da Nvidia até ao final do próximo ano, fazendo com que Portugal se posicione na linha da frente da infraestrutura de inteligência artificial a nível europeu. Até 2027, a Nscale vai instalar mais 66 mil "chips" da empresa de Jensen Huang na Costa Vicentina, de forma a alimentar os trabalhos da Microsoft.



Centro de dados Start Campus Mariline Alves / Jornal de Negócios

Os primeiros "chips" da Nvidia já tinham chegado em fevereiro, tal como o Negócios noticiou, tratando-se dos Blackwell Ultra GB300. Agora, a expansão da parceria entre as duas tecnológicas vai permitir que o centro de dados da Start Campus seja a nova casa dos Nvidia Vera Rubin NVL72.

Em comunicado, a Nscale aborda um investimento adicional de 230 milhões de euros em infraestrutura partilhada e de 465 milhões de euros no segundo edifício - o SIN02 -, cuja construção já arrancou. De recordar que a Microsoft revelou estar a investir 10 mil milhões de dólares no projeto em Portugal, com o presidente da tecnológica norte-americana, Brad Smith, a indicar que esta seria a fábrica de IA.

"Esta parceria permite a disponibilização de computação de IA de próxima geração à escala e eficiência exigidas para cargas de trabalho de fronteira. Consolidando um base já comprovada, a capacidade alargada em Sines, Portugal cria um dos ambientes mais avançados da Europa para a infraestrutura de IA de alta densidade", aponta Josh Payne, CEO e fundador da Nscale.

Portugal cria um dos ambientes mais avançados da Europa para a infraestrutura de IA de alta densidade. Josh Payne CEO e fundador da Nscale

Este é, segundo Payne, "um dos maiores investimentos em infraestrutura de IA da história da Portugal - e um dos mais significativos na UE -, refletindo a crescente procura pelos serviços da Nscale", uma vez que a tecnológica tem operações na Noruega, Reino Unido e nos EUA.

Já Robert Dunn, CEO da Start Campus, sustenta que Sines tem sido destacado como "um dos principais destinos europeus para IA em grande escala", o que lhe permite reforçar a "capacidade da Europa de apoiar o desenvolvimento soberano de IA com sustentabilidade, resiliência e planeamento de longo prazo como pilares centrais". "Com base no acordo já existente, esta expansão da Nscale será uma das maiores instalações de GPUs Nvidia Vera Rubin NVL72 da Europa", indica o responsável, lembrando que a Start Campus terá uma capacidade instalada de 1,2GW.

Atualmente, o primeiro edifício que vai compôr o centro de dados em Sines está preenchido na totalidade pela parceria entre a Nscale e a Microsoft, com o espaço ocupado por 12.600 "chips" da Nvidia. O segundo edifício já está reservado para estas duas empresas, com os 66 mil "chips" a ocuparem a totalidade do SIN02 até ao fim de 2027.

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