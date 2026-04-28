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Cliente-mistério na tasca de Joana Mortágua e Fabian Figueiredo

Diogo Barreto
Diogo Barreto 28 de abril de 2026 às 23:00

Abriram uma tasca para combater a “gentrificação” e turistificação. Encontrámos uma ementa quase toda estrangeira

Na terça-feira, 21 de abril, um grupo de cinco pessoas entrou no Café Central para um lanche ajantarado. Entre eles estavam Pedro Costa, antigo presidente da junta de Campo de Ourique, e Francisco Rodrigues dos Santos (Chicão), que liderou o CDS entre 2020 e 2022. Ambos partilham espaço de comentário numa televisão e são amigos.

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