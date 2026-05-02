Uma hora alucinante de Trump nas redes sociais. Presidente dos EUA imparável com IA e não só

Em menos de 60 minutos, na madrugada deste sábado, o presidente partilhou dez publicações, quase todas com imagens e, como habitual, tenta colocar-se num pedestal.

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É como se tivesse descoberto a inteligência artificial pela primeira vez. Assim se parece a página na rede social Truth Social de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Em menos de uma hora, na madrugada deste sábado, o presidente partilhou dez publicações, quase todas com imagens e, como habitual, tenta colocar-se num pedestal. Começou com uma foto sem camisola na piscina com o vice-presidente JD Vance e passou por várias outras 'obras de arte' até dizer 'Uno' num jogo comunicacional onde parece ser sempre o vencedor.

23h03 (04h03 em Lisboa)

Foto gerada por inteligência artificial, onde também surge JD Vance, Marco Rubio, secretário de estado dos EUA e outras figuras da Casa Branca a nadar bastante sorridentes, no espelho de água, em Washington. Trump assumiu "estar a falar a sério" sobre esta partilha. Terá a água deste monumento a temperatura ideal? Trump é o único surge sentado numa bóia que parece uma poltrona.

23h04 (04h04 em Lisboa)

Apenas um minuto depois, Trump demonstra amor por Melania Trump. Na imagem, a esposa surge com um sorriso que Trump considera "assustador", após o tiroteio da passada semana durante o jantar com os correspondentes da Casa Branca.

23h13 (04h13 em Lisboa)

Trump partilha uma foto do líder da minoria democrata, Hakeem Jeffries, afirmando que tem um "baixo QI", chamando-lhe de "bandido" e acusa-o de ser "perigoso" para o país. Jeffries surge na foto com um taco de basebol.

23h15 (04h15 em Lisboa)

O presidente da Casa Branca surge, sozinho, a jogar 'Uno', com um baralho de cartas especiais 'wild' na mão, que podem ser jogadas, segundo as regras do jogo, por cima de uma carta de qualquer cor com qualquer número. O jogador que utilizar a 'wild card' pode ainda determinar a cor seguinte. Na mesma imagem, Trump diz ter "todas as cartas".

23h22 (04h22)

Glorifica-se, num desenho de perfil, onde surge pintado a ouro.

23h26 (04h26 em Lisboa)

Vê-se, na publicação, o rosto do presidente junto a outros gigantescos rostos de granito no Monte Rushmore, monumento que localiza em Keystone, no estado do Dakota do Sul, Estados Unidos. Neste monumento estão esculpidos outros presidentes dos Estados Unidos da América, como George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Estará Trump a colocar-se em pé de igualdade?

23h32 (04h32 em Lisboa)

Sem qualquer legenda, apenas uma foto junto de Melania Trump.

23h37 (04h37 em Lisboa)

Uma outra foto sem legenda e sem qualquer tom irónico ou sarcástico. Trump surge junto do rei britânico Carlos III que visitou os EUA na passada semana.

23h40 (04h40 em Lisboa)

Na imagem, legendada com o ano 2012, momento em que governava Barack Obama, vê-se um lago sujo. Ao lado, vê-se o mesmo lago com água límpida, e o próprio nome sobre a foto.

23h41 (04h41 em Lisboa)

O Presidente Donald Trump recordou a intenção de transformar o Memorial de Lincoln, pintando a base da piscina de "American Flag Blue" ('azul da bandeira norte-americana' em português').

23h45 (04h45 em Lisboa)

Novamente uma imagem do mesmo sítio, o Memorial de Lincoln, com a mesma legenda.