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Portugal

Câmara de Lisboa deu 75 mil euros a colaborador de Moedas na campanha

Marco Alves
Marco Alves 28 de abril de 2026 às 23:00

Gonçalo Castel-Branco, produtor, esteve a trabalhar na noite eleitoral de Carlos Moedas em Lisboa. Acabou de receber um ajuste direto da câmara para um evento que cobra bilhetes entre 150 e 300 euros.

Na foto à esquerda, vê-se Gonçalo Castel-Branco. Na foto à direita está Carlos Moedas. Estão os dois no mesmo sítio, na mesma noite autárquica de 12 de outubro de 2025, num hotel em Lisboa. Castel-Branco é produtor de eventos (autor, por exemplo, do ) e estava nos bastidores, numa visível azáfama. Na prática, era um hipotético adjudicatário a trabalhar para a vitória de um futuro adjudicante.

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