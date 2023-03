IVA a 0% nos alimentos: 10 perguntas e respostas sobre como vai funcionar

A pressão sobre os preços é alta, o Governo teve um défice muito mais baixo do que o esperado em 2022 e a pressão política para aliviar os orçamentos das pessoas, em particular dos mais desfavorecidos, era grande - assim se chegou à medida de isenção do IVA em bens alimentares de primeira necessidade, apresentada ontem pelo Governo. Saiba como vai funcionar - e o que esperar.



MANUEL DE ALMEIDA/LUSA Assinatura:MANUEL DE ALMEIDA



Que categorias de produtos vão passar a ser vendidos sem IVA?

A redução do IVA para 0% inclui 44 subcategorias de produtos alimentares: cereais e tubérculos (pão, batata, massa e arroz); hortícolas (cebola, tomate, couve-flor, brócolos, cenoura, alface, courgette, alho-francês, abóbora, grelos, couve-portuguesa, espinafres, nabo), frutas (maçã, banana, pera, laranja, melão); leguminosas (feijão-vermelho, feijão frade, grão de bico, ervilhas); lacticínios (leite de vaca, iogurtes, queijo); carne, peixe e ovos (carne de porco, vaca e de peru; frango, bacalhau, sardinha, pescada, carapau, ovos de galinha, atum em conserva, cavala e dourada); gorduras e óleos (azeite, manteiga e óleos vegetais).

"Carne de vaca" é toda a carne de vaca? E leite? Quais os produtos ao certo que ficam sem IVA?

Carne de vaca pode ser do lombo, da vazia ou do pojadouro, entre outras partes do animal – e o leite, para dar outro exemplo, pode ser gordo, meio-gordo, magro, achocolatado ou vitaminado. Ervilhas são frescas ou enlatadas? Em 44 categorias há milhares de produtos à venda nos supermercados e o acordo vai pela via simples: tudo o que está no código do IVA a 6% e surge no cabaz fica sem IVA. Os leites, por exemplo, ficam todos sem IVA (incluindo o achocolatado). A carne também. Mas o feijão vermelho, se for em lata, já tem a taxa de IVA superior - e não está abrangido.

Quando é que a isenção de IVA vai entrar em vigor?

O Governo aprovou esta segunda-feira a medida em Conselho de Ministros eletrónico e vai submetê-la hoje à Assembleia da República (todas as medidas que envolvem impostos passam pela aprovação do Parlamento). O primeiro-ministro António Costa instou os deputados e o Presidente da República a serem céleres. Depois de promulgada a lei, e publicada em Diário da República, os supermercados terão 15 dias para alterarem os preços. Durante este período será, também, feito o trabalho de escolha dos produtos exatos que beneficiarão do IVA nulo (ver pergunta anterior).

E durará quanto tempo?

O primeiro-ministro indicou que o acordo será válido durante seis meses.

Como escolheu o Governo as categorias?

António Costa disse que a escolha das categorias resulta do cruzamento entre a lista das categorias mais vendidas, providenciada pela associação dos grandes distribuidores (a APED), e a lista de produtos recomendados pelo Ministério da Saúde, correspondentes a uma alimentação equilibrada.

Descer o IVA tem impacto nos preços?

Em tese, sim – deixa de existir a componente IVA e, em termos imediatos, o preço desce 6% (um cabaz de 60 euros com produtos destas categorias passaria a custar 54 euros). O acordo refere o "compromisso" dos distribuidores em fazer refletir a baixa do IVA nos preços e define uma comissão de acompanhamento de oito entidades (da Autoridade da Concorrência à ASAE, passando pelo Fisco e pela Direção-Geral do Consumidor). O primeiro-ministro - que se dirigiu ao presidente da APED num tom conciliador depois da crispação introduzida pelo ministro da Economia sobre as margens dos supermercados – responsabilizou os distribuidores lembrando o "compromisso de boa-fé entre todos".

Os preços podem voltar a subir com o IVA a 0%?

Sim. A baixa do IVA não impede que os preços voltem a aumentar caso, por exemplo, continuem a subir os custos na produção na agricultura. Os grandes distribuidores tendem a repercutir na íntegra os aumentos de preços propostos pelos fornecedores, preservando a sua margem operacional – os números da Sonae e da Jerónimo Martins em 2022 (uma quebra ligeira da margem em ano de inflação alta) ilustram este ponto. A própria APED, que representa os supermercados, sublinhou este ponto: "ninguém consegue garantir a estabilização dos preços", afirmou Gonçalo Lobo Xavier ao Público. Será difícil para as autoridades públicas fiscalizarem o que será um aumento devido a negociações entre os fornecedores e os supermercados e o que será um aumento por apropriação do espaço que era do IVA. Certo é que não há qualquer garantia de que os preços não continuarão a subir.

O que dizem os estudos na área de economia sobre o impacto de reduções do IVA?

Os estudos variam entre a conclusão de que o impacto é real, mas limitado – e a de que não há ganhos para os consumidores com descidas do IVA (ao contrário das subidas, que são mais repercutidas no preço). Um estudo feito por economistas da Universidade da Califórnia Santa Barbara e do Congressional Budget Office norte-americano analisou todas as descidas do IVA nos países da União Europeia entre 1995 e 2015 – a conclusão, em mais de 2.800 mudanças, é de que os preços respondem duas vezes mais a subidas do IVA do que a descidas, uma assimetria que favorece os lucros das empresas.

Como correu a baixa do IVA em Espanha?

Em Espanha, o Governo desceu o IVA nos bens alimentares essenciais para 0% sem fazer um acordo com os supermercados – passado pouco mais de um mês da entrada em vigor da medida, o El Mundo, por exemplo, noticiou que 6 em cada 10 produtos abrangidos estavam mais caros do que antes da descida do IVA. O abrandamento da taxa de inflação significa que os preços estão a crescer menos rapidamente – mas que estão a continuar a subir. Para Portugal, por exemplo, o Banco de Portugal prevê uma taxa média anual de inflação de 5,5% este ano.

Que mais apoios vai prestar o Governo?

Os dois apoios apresentados ontem custarão 600 milhões de euros ao erário público (que vem de um ano em que o défice surpreendeu largamente pela positiva). A fatia maior, 460 milhões de euros, é despesa fiscal (receita de IVA que o Governo prevê deixar de receber). Outros 140 milhões são apoios diretos à produção agrícola, para ajudar a mitigar o impacto da subida dos preços das matérias-primas.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana