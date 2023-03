Inflação: transferir dinheiro para as pessoas é melhor do que reduzir o IVA, conclui a UTAO

Sem referir diretamente o IVA a zero apresentado pelo Governo, os técnicos do Parlamento apontam num relatório as falhas da medida: pouco eficaz a descer preços, contraproducente e demasiado generalista na abrangência. E explicam por que é melhor transferir dinheiro para quem tem menos rendimentos.

O uso de dinheiro público para aliviar os efeitos da inflação nas famílias é insubstituível, mas os apoios mais eficazes não são subsídios indiretos, como a redução dos impostos como o IVA ou o ISP, aponta um relatório publicado esta quarta-feira pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), um órgão independente de assessoria aos deputados da Assembleia da República. As transferências diretas de dinheiro, concentradas em famílias de rendimentos menores, são os mais eficazes do ponto de vista do alívio no preço, do combate à inflação e do uso do dinheiro dos contribuintes.