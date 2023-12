Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Fim do IVA Zero: “Não vale a pena comprar alimentos para os guardar em casa”

Dia 5 de janeiro os 46 produtos alimentares que fizeram parte do cabaz IVA Zero vão voltar a ser taxados. A alteração da medida já estava prevista no Orçamento do Estado para 2024, mas a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição conseguiu um acordo com o Governo para adiar a reposição por cinco dias.