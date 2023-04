Num ano, o preço de todos os alimentos subiu pelo menos 10%

É o que indicam dados de março. Inflação abrandou em abril para 5,7% por causa da descida dos preços da energia. A pressão sobre os preços dos alimentos diminuiu, mas continua alta, com os preços de todo o cabaz do INE a crescerem acima de 14%.

Primeiro, a notícia menos má: a inflação abrandou de 7,4% em março para 5,7% em abril, revelou esta sexta-feira o INE, ficando abaixo do ritmo previsto por alguns economistas. A desaceleração do crescimento dos preços é explicada pela descida dos preços da energia e pela comparação com um mês de 2022 já afetado pela guerra – noutros pratos importantes da balança, como os alimentos e as bebidas não alcoólicas, a pressão continua alta, embora menor, e continuará assim durante algum tempo.