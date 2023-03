Supermercados: 'Os consumidores têm de fazer a sua guerra, a arma é escolher'

A escolha pode passar por marcas brancas, com peso crescente nas vendas – os números do Pingo Doce atestam a tendência. Mais opções para o carrinho de compras? O professor João Duque conta à SÁBADO que no Reino Unido, nos anos 90, se faziam 'happy hours' com itens no último dia de prazo.

Com a inflação a disparar nos supermercados, os consumidores viram-se para as prateleiras low cost das marcas brancas (ou próprias, no léxico dos retalhistas). Os números do grupo Jerónimo Martins (JM, que detém o Pingo Doce), apresentados esta quarta-feira (dia 22) sobre o desempenho em 2022, atestam a tendência: só no ano passado lançaram 176 itens deste tipo e reformularam 390. Resultado: o peso destes produtos mais baratos representa 26,5% no total das vendas, mais 1% do que em 2021.