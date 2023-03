Presidente da ASAE sobre preços: “Não temos indícios para afirmar que há especulação”

Numa altura em que a inflação é a mais alta em 30 anos, a Agência para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) é um dos fiscalizadores no centro do furacão, responsável por investigar delitos antieconómicos. Pedro Portugal Gaspar diz compreender a perceção pública negativa sobre os preços, mas afirma que uma coisa são as subidas significativas – que no alimentar são das mais altas na Europa – e outra o crescimento anormal das margens de lucro. O inspetor-geral acrescenta que um dos novos estudos da ASAE, que decompõe a estrutura de preços no setor alimentar, não tem encontrado sinais desse crescimento ilegítimo nos cerca de 30 produtos que fazem parte de um cabaz.



A lei das promoções fixa que a percentagem de desconto tem de ser anunciada em função do preço mais baixo dos últimos 30 dias. Isto está a ser cumprido?



A lei das promoções teve sucessivas alterações e a ASAE tem fiscalizado de uma forma geral. Vai detetando algumas situações de incumprimento, nada de sinalização anormal ou com grau de preocupação muito elevado. Há uma estratégia de modelo de negócio que é o recurso a muitas promoções.