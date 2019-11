A Interpol já procurou este milionário

Artigo publicado a 3 de Julho de 2018. Bernardo Moniz da Maia viu este ano a dívida da Sogema ser vendida a um fundo abutre – e o Novo Banco a abrir uma guerra legal contra ele e a holding, como noticiou esta sexta-feira a SÁBADO.





O primeiro telefonema foi feito no dia 11 de Maio, pelas 12h50, para o telemóvel de Bernardo Moniz da Maia. Do outro lado, a pessoa que atendeu, também um homem, respondeu tranquilamente: "Ah, o sotor está em reunião. Quer deixar mensagem?". O mandado de captura internacional da Interpol tinha sido emitido há cerca de um mês e meio e o empresário continuava, aparentemente, a trabalhar como se nada fosse – pelo menos era essa a informação transmitida à. "Sim, está aqui na empresa". No mercado, os rumores eram outros: quando foi considerado um fugitivo à justiça (primeiro no Brasil, em 2016), Bernardo, 56 anos, teria regressado a Portugal; depois, com o mandado internacional, fugira mesmo do País (o Panamá colhia a maior parte das apostas). Fonte próxima – Bernardo Moniz da Maia nunca aceitou falar com a– nega a informação.Duas semanas mais tarde, no dia 26 de Maio, a própria Interpol enviava uma nova carta: o empresário tinha deixado de ser procurado e saíra das bases de dados da Polícia Criminal. "Reconheceram que o pedido de cooperação apresentado pelas autoridades brasileiras não tinha fundamento legal", diz a mesma fonte. Em causa estavam suspeitas de associação criminosa, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, num processo que teria lesado o Estado brasileiro em mais de 3,5 milhões de euros. Bernardo teria sido incriminado por Firmino Rocha, ex-funcionário do Grupo Yser, num processo de delação premiada - foi Firmino Rocha quem acusou a Yser de ter financiado ilegalmente uma campanha política em troca de benefícios num contrato que beneficiaria a empresa da família, onde ambos trabalhavam (Firmino liderava os negócios no Brasil e era administrador de várias empresas em Portugal). Fonte oficial do grupo confirma apenas que "neste momento o processo-crime no Brasil foi anulado, pois o supremo tribunal entendeu que o juiz de Frutal [Minas Gerais] é territorialmente incompetente para julgar [o caso]." E confirma também que apresentou uma queixa-crime contra o ex-funcionário (ver texto nas próximas páginas).Não é a primeira vez que o nome de Bernardo Moniz da Maia, o discreto empresário de quem apenas se conhecem declarações sobre automobilismo (é piloto de todo-o-terreno), saltou para as páginas dos jornais. Em 2015, o colapso do BES fez com que ficasse sem um avião privado e visse ser-lhe arrestado um iate de 75 metros de comprimento, cinco camarotes e capacidade para 10 convidados (no qual, segundo o Correio da Manhã, navegava muitas vezes com chef a bordo). No total, o valor do arresto foi de 37 milhões de euros. "O jacto era usado sobretudo em deslocações dentro do Brasil", explica a mesma fonte – Bernardo divide o seu tempo entre os negócios em Portugal, onde tem três fábricas, e as empresas do outro lado do Atlântico. "O arresto significa que ele assumiu as responsabilidades" pelas perdas com o Novo Banco e com o BCP: em 2007, o milionário que esteve muitos anos na lista dos 25 mais ricos do País, fez parte do chamado grupo dos sete, os accionistas que quiseram mudar o modelo de governação e afastar os administradores próximos de Jardim Gonçalves.Mas a história dos Moniz da Maia começa muito antes de todas estas polémicas – e longe da banca. O primeiro membro da família de que há memória, Bernardo Bartolomeu (nasceu em 1885), foi um dos técnicos pioneiros na implantação do telégrafo em Portugal, com o rei D. Carlos a assistir, em Maio de 1902, às experiências que os funcionários dos correios e telégrafos fizeram entre a estação costeira de Cascais e um barco em navegação, conta-se no livro Dos Correios-Mores do Reino aos Administradores Gerais dos Correios e Telégrafos. Depois disso, equiparia o iate real Dona Amélia o que, entre outros feitos, lhe valeu uma comenda de ordem militar.Em 1900 nasceria Bernardo Ernesto Moniz da Maia, um miúdo que os comerciantes sentavam em cima dos balcões das lojas para discutir temas sérios com os adultos e que pagou o curso de engenharia civil com as explicações que dava aos alunos menos aplicados ou dotados. O seu primeiro sócio nos negócios foi o primo Ricardo Esquível Teixeira Duarte, fundador da empresa com os mesmos dois últimos nomes e um dos amigos mais próximos do poeta Mário de Sá Carneiro. Mas a parceria acabou pouco depois de começar: Bernardo queria que a empresa se chamasse Moniz da Maia e Teixeira Duarte, Ricardo exigia que fosse Teixeira Duarte e Moniz da Maia.Por isso, seguiram cada um o seu caminho e Bernardo juntou-se a outra das famílias mais ricas de Portugal: foi assim que surgiu, nos anos 40, a Moniz da Maia e Vaz Guedes, uma empresa de obras-públicas cujo primeiro trabalho foi a construção da auto-estrada Lisboa-Caxias, a primeira em Portugal. Bernardo era um workaholic: quando se deitava punha a agenda na mesa de cabeceira, "para apontar ideias ou soluções para problemas caso acordasse a pensar neles", conta um amigo da família, e quando adoeceu com uma tuberculose grave escolheu o tratamento mais arriscado: uma operação pioneira no País, "que o poria mais depressa a trabalhar", em vez de um tratamento prolongado e mais seguro.Ao lado de José de Queirós Vaz Guedes construiu, durante todo o Estado Novo, estradas, auto -estradas, barragens e pontes. Mas o sucesso só chegou quando passaram a integrar consórcios internacionais para participar nos concursos públicos – até aí as empresas estrangeiras, mesmo com preços mais elevados, eram quase sempre as escolhidas. Uma das obras mais emblemáticas foi a construção da barragem de Castelo de Bode (1951), uma das maiores de Portugal, e foi por causa dela que surgiu a oficina de Alverca do Ribatejo, um antigo estaleiro de obras. Inaugurado para reparar as máquinas que usavam, seria depois transformado numa nova empresa, a Mague Construções Metalomecânicas, que fabricava turbinas, caldeiras e outros equipamentos para centrais eléctricas e que surgiu quando alguém deu a ideia de se fabricarem, em Portugal, os guindastes e gruas necessários para as obras que faziam, e que até aí eram importados.Um artigo do Diário de Lisboa, publicado em 1967, destacava o ritmo de crescimento da empresa que em 1954 tinha 150 empregados, em 1960, 620, e no ano de publicação da notícia mais de 1.200 (chegariam a 3.500). "Muitos dos actuais operários especializados e contramestres eram simples trabalhadores agrícolas na região antes da criação da fábrica onde tiveram formação. Desde 1953 a Mague tem preenchido na quase totalidade as necessidades do País em guindastes portuários e construção naval," lia-se no texto.O principal cliente foi sempre o Estado. "Quem é que compra turbinas, quem é que constrói auto-estradas, quem é que encomenda pontes, a não ser o Estado?", disse João Vaz Guedes, filho de José Queirós, em entrevista a Maria Filomena Mónica. Mas a relação com o poder político nem sempre foi pacífica, como revela uma carta de 1968 publicada no livro Salazar e os Milionários. Durante a construção da central termoeléctrica do Carregado, os equipamentos para as duas primeiras fases foram comprados à Mague, mas as duas fases seguintes pedidas a uma empresa inglesa. Bernardo não gostou, e escreveu uma longa carta a Salazar (a primeira e única de que há registo), dizendo que essa decisão tornaria o despedimento maciço de trabalhadores inevitável. O chefe do Governo reconsiderou e, um mês e meio depois, era já um Bernardo "muito sensibilizado" que agradecia, num telegrama urgente, a sua intervenção.Nos anos 60, a empresa acabaria por sair da família. "A certa altura", conta João Vaz Guedes, "o pai Moniz da Maia desinteressou-se das obras públicas e eu comprei a firma, que se chamava ainda Moniz da Maia-Vaz Guedes. Transformei-a [em 1969] na Somague." O mesmo ano em que o filho de Bernardo, também João, fundou, com Pompeu Fortunato, a Moniz da Maia, Serra & Fortunato Empreiteiros (M.S.F), que não escapou à Revolução de 1975 – teve de suspender os trabalhos em Timor e abandonou o País deixando por lá equipamentos e materiais de obra.Bernardo foi casado duas vezes, primeiro com Margarida Hortense, depois com a sua irmã, Emília da Conceição. Era um apaixonado pelo campo e pela natureza: com os lucros conseguidos na construção da auto-estrada, ele e o sócio compraram a Sociedade Agrícola das Silveiras, em Samora Correia. Bernardo viria também a adquirir uma quinta em Sintra, com um grande tanque que transformou em piscina, uma capela e um campo de ténis que o próprio mandou construir. Da vinha fez o vinho Ramisco, tradicional de Colares. Seguiram-se as propriedades na Azambuja, onde construiu uma enorme mansão com duas alas unidas por um salão comum, uma para ele, a outra para a filha Maria Berta, casada com Luís Ortigão Costa.Ao filho (só teve dois) deu a quinta que comprara em Sintra e passou a tomar conta da propriedade da Azambuja com o genro, médico veterinário, que deixou Lisboa para se dedicar às aventuras no Ribatejo. Daí nasceria outra das mais importantes empresas do País, a fábrica de transformação de tomate Sugal, hoje a maior de Portugal e uma das dez gigantes mundiais, erguida nos terrenos dos Moniz da Maia. Quando foi criada, em 1957, acabou com o desemprego na Azambuja - durante uma crise na fábrica de concentrados chegaram a produzir outras conservas alimentares.Talvez por isso, o primeiro Ortigão Costa entre os Moniz da Maia costumasse dizer, em tempos difíceis: "Se eu fechar isto é como se me arrancassem os dentes todos da boca. Tivemos altos e baixos, mas ele nunca desanimava", contou o filho Jorge ao jornal O Mirante. Fato escuro, gravata clássica, relógio de bolso pendurado com um cordão prateado, pontualidade britânica, Luís chegou a ser, ao lado do sogro, um dos maiores produtores de leite de Portugal e o maior rendeiro da Companhia das Lezírias, dedicou -se à suinicultura, fez uma vacaria e tornou-se famoso com a criação de cavalos de raça e de gado bravo. "Neste momento [e desde 2013], a parte agrícola está completamente fora da família do Bernardo, está nas mãos dos primos, os Ortigão Costa" e é liderada por João, CEO do grupo.Em 1985, com a reprivatização da banca, João Moniz da Maia e o seu sócio Pompeu Fortunato entram no BCP. Na altura da fundação, eram mesmo os maiores accionistas, com 10% do capital, o máximo acordado entre os proponentes (Américo Amorim começara com 8%). Saíram em 1987, naquela que foi a primeira crise accionista do banco, com um lucro considerável, cerca de cinco vezes o valor que tinham pago (muitas das suas acções foram compradas por Amorim). Na biografia escrita por Luís Osório, Jardim Gonçalves conta a sua versão da história. "Os accionistas, ao fim de alguns meses, optaram pela compra de um espaço perto da Universidade Católica, que pertencia a Pompeu Fortunato e Moniz da Maia (...) O primeiro centro de operações e o revolucionário software informático foram ali testados (...) Pompeu Fortunato não queria perder o controlo do condomínio da Palma de Baixo e insistiu na obrigação de ter uma procuração permanente (...) não tendo resposta positiva recorreu a Jardim, que não lha concedeu por uma questão de princípio e segurança e Pompeu (...) bateu com a porta".A aventura na banca passaria também pelo Totta e por uma parceria com o Grupo Espírito Santo, para um investimento imobiliário em Benavente e a compra de uma participação nos Hotéis Tivoli. É quando vendem os hotéis, em 1998, que entram na Espírito Santo Internacional (ESI) e que o mais novo dos Bernardo, o primeiro de que lhe falamos e que lidera os negócios da família desde os anos 90, assume o cargo de administrador não executivo desta sociedade e do Banco Espírito Santo Investimento.É também com ele que se dá o regresso ao BCP, em 2007, onde chegou a ter 2,5% do capital e a internacionalização dos negócios para o Brasil, primeiro com a compra das resinas Yser, em 1993, em 2000 com a floresta - os derivados de colofónia (a chamada resina) são usados em produtos tão comuns como a pastilha elástica, o sabor da Coca-Cola e as ceras depilatórias. Mas é na biomassa torrificada, ou seja, na possibilidade de produzir, a partir desta energia, um produto (os pellets torrificados) que permita a queima e a substituição directa do carvão, que está o maior projecto do Grupo. Nem deste Bernardo quis falar. Não se lhe conhecem entrevistas, apenas declarações sobre todo-o-terreno, a modalidade que pratica com a mulher, Joana.Quando decidiram fazer uma equipa de alta competição, em 2008, foram à Alemanha comprar dois carros, contrataram um piloto (Filipe Pontes) e escolheram o nome Yser para a equipa – Bernardo e a mulher foram vice-campeões de Portugal de Todo -o-Terreno em 2009. Um ano antes, numa prova em Espanha, o carro incendiou-se durante um despiste. "Tudo aconteceu a 50 quilómetros do final da etapa, numa zona bastante perigosa (não assinalada pela organização) onde se despistaram todos os pilotos da frente", contou ao Record. "O Hiroshi Masuoka tinha desistido no local, e para evitar a colisão com o Mitsubishi bati numa pedra e o BMW X3 CC tombou. Um acidente sem qualquer gravidade, até porque o carro não tinha danos nenhuns. Mas a temperatura exterior rondava os 40 graus, a zona tinha muito mato, e com o contacto dos discos dos travões com as ervas irrompeu um incêndio, que não só causou a destruição total do meu BMW X3 CC como do Mitsubishi do Masuoka. Nem queria acreditar, só tive tempo de tirar os capacetes do habitáculo."