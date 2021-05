Nuno Vasconcellos, o grande devedor do BES que se passeia num Porsche

Foi em 2010, quando a Ongoing estava na crista da onda, que uma agente de execução entrou na luxuosa sede da empresa, em Lisboa. Objetivo: executar uma dívida próxima de 7 mil euros, por obras feitas no edifício. O credor fora obrigado a recorrer à justiça e ali estava, ao lado da agente de execução, para levar bens da empresa liderada por Nuno Vasconcellos. Para demonstrar o seu desagrado escolheu um busto do avô de Vasconcellos. Não chegaria a levá-lo, conta à SÁBADO - "em menos de 15 minutos" apareceu uma secretária de cheque na mão, com a verba reclamada.



Por essa altura, o BPN começara também a prestar atenção a Nuno Vasconcellos. Entre as dívidas que o banco já nacionalizado tentava recuperar a do líder formal da Ongoing era uma "gota de água", conta sob anonimato um ex-administrador do banco: cerca de 1 milhão de euros. Mas, perante a ausência de pagamento, a administração do BPN mandou requerer a insolvência pessoal de Vasconcellos. "Só perante isso é que se chegou a acordo para pagar", recorda a mesma fonte.



A insolvência pessoal de Nuno Vasconcellos seria mesmo decretada, mas sete anos mais tarde, pouco depois da insolvência do universo Ongoing. Aí a dívida pessoal de Vasconcellos, relativa a avales pessoais, já era de 10 milhões de euros. A da Ongoing era das maiores de sempre no País: mais de 1,2 mil milhões à banca (Novo Banco e BCP), aos trabalhadores, a fornecedores e ao erário público (Fisco e Segurança Social).