"Se eu não tivesse estado aqui e alguém me tivesse contado eu não tinha acreditado". Quando a deputada do CDS Cecília Meireles fez este desabafo já tinham passado quase cinco horas de audição a Joe Berardo e todos na sala partilhavam a sensação. Tinha sido inacreditável.

Berardo foi chamado à comissão de inquérito sobre a gestão da Caixa Geral de depósitos porque deve 350 milhões ao banco público – é um dos piores casos da Caixa e, ao todo, será o maior devedor à banca em Portugal, com mais de 900 milhões por pagar.

A fonte mais relevante de consternação geral entre quem ouviu Berardo foi a admissão da "golpada", como lhe chamou a deputada bloquista Mariana Mortágua, com que o comendador fintou os credores bancários. Quando foi preciso reforçar garantias bancárias, porque as suas garantias (ações) se tinham desvalorizado, Berardo deu à banca títulos de participação da Associação dona da sua coleção de arte. Os bancos tinham como penhor 75% da associação e podiam passar a controlá-la, ordenando depois a venda das obras de arte.

Mas, como escreveu a SÁBADO em Fevereiro passado, a história não ficou por aqui – Berardo fez um aumento de capital da associação à revelia dos credores bancários e diluiu-lhes a posição até ficarem estes perderem a maioria. Os bancos aperceberam-se da manobra seis meses depois. No Parlamento, o primeiro indício desta finta surgiu neste diálogo:

Cecília Meireles: "A banca tem os títulos [da dona da colecção Berardo] e quem manda na associação é o Conselho de Administração. Quem escolhe o Conselho?"

Joe Berardo: "Sou eu!".

Cecília Meireles: "E se a Caixa e os outros bancos executarem a penhora?"

Berardo: "Eles que façam, estão no seu direito".

Cecília Meireles: "Se o fizerem deixa de ser o senhor a mandar".

Berardo: "Ha ha ha!"

Neste ponto o advogado de Berardo, André Luiz Gomes, impediu-o de falar mais. Mas a gargalhada em tom de desafio já tinha sido dada. Berardo defendeu ser legal convocar uma assembleia geral sem a presença dos credores que tinham 75% da associação dada como penhor, invocando uma ação judicial cujo autor não se lembrava.

A dada altura reconheceu: "O que eu estou a tentar é proteger a coleção" – a mesma que tinha dado indiretamente como penhor. E atirou: com a alteração do estatutos "não podem ser transferidos os títulos para terceiros sem coordenarem connosco". Só podem vender, "desde que a gente concorde". Ou seja: a banca tinha recebido a coleção como penhor, mas depois foi fintada com uma "manobra de secretaria", como lhe chamou um dos deputados.



Esta admissão foi sendo feita em paralelo com o estilo de Berardo. O comendador teve sempre ao lado o seu advogado e não respondeu a quase nada – incluindo perguntas básicas sobre as suas instituições – sem que André Luiz Gomes lhe ditasse a resposta. A preponderância do advogado foi de tal forma assumida que a certa altura fez um desenho numa folha para Berardo poder responder sobre o que eram as suas empresas – noutra dirigiu-se a um deputado do PS, criticando-o pela forma como estava a interrogar o seu cliente (foi barrado pelo presidente da mesa).

Berardo tem um perfil mediático elevado – deu uma entrevista ao programa de Goucha na TVI e mostrou o seu palácio da Bacalhoa – mas não quis que a audição fosse transmitida pela televisão. Os repórteres de imagem tiveram de sair, mas o presidente da mesa não aceitou o pedido totalmente e permitiu a transmissão da audição pelo canal do Parlamento, invocando o interesse público. O advogado contestou dizendo que não respeitava o direito à imagem do seu cliente.

Mas o pior dano para a imagem de Berardo veio dele próprio. A certa altura afirmou "eu pessoalmente não tenho dívidas" – referindo-se ao facto de formalmente não estarem em seu nome – deixando a sala com ar de espanto e a deputada Mariana Mortágua a abanar os braços em tom de incompreensão. Minutos depois, quando o deputado do PSD Duarte Marques lhe atirou que os seus empréstimos tinham custado "uma pipa de massa a muita gente", Berardo respondeu logo "A mim não!". Algumas vezes deixava escapar que está em controlo de tudo – "a minha coleção" – mas depois corrigia.

Mariana Mortágua: "A Quinta da Bacalhôa também é sua"

Berardo: "Eu não tenho nada".

Pelo meio houve as habituais faltas de memória – muitas. "Eu expliquei aqui há pedaço que sou 'dislexic', eu misturo nomes, números... eu não sou perfeito.", disse o comendador para não responder a uma pergunta de Duarte Marques, do PSD.









Enquanto a sua operação para contornar o penhor da banca não foi exposta – foi preciso chegar à segunda ronda – a tese de Berardo é de que não foi ele a procurar a Caixa para o empréstimo que serviu para comprar ações do BCP. Outro pilar da tese: os bancos estavam obrigados a executarem as ações e a venderem-nas quando o rácio de cobertura da garantia (a percentagem da garantia que cobre o empréstimo) descesse abaixo de 100%.

Mas quando Cecília Meireles – que fez uma dupla demolidora com Mariana Mortágua – lhe pediu para ler a cláusula do contrato em que essa obrigatoriedade estava definida, Berardo foi forçado a ler algo diferente: a Caixa podia vender, mas não era obrigada a isso.

Vender significaria assumir perdas grandes numa fase delicada da crise e com um devedor milionário – a Caixa procurou o reforço das garantias. Já sabemos como isso correu. Os bancos estão agora em tribunal para tentar recuperar as dívidas.



Alguns deputados terminaram reafirmando as más práticas de concessão de crédito pela Caixa, a um devedor com o perfil de Berardo. A imparidade com Joe Berardo é uma das que levou à injecção de capital de mais de quatro mil milhões de euros na Caixa – também no Novo Banco há dinheiro público em risco. Berardo tem um entendimento diferente: "Fui eu o mais prejudicado com isto tudo".

Quase no final, o comendador ainda deixou sair uma piada: "Se quiserem podem levar a garagem", afirmou, a propósito do facto de ter em seu nome apenas uma garagem. "É uma piada, com o devido respeito". Ninguém se riu.