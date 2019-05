Banca perdoa 116 milhões a Pereira Coutinho

O perdão de dívida da Banca permitiu a Pereira Coutinho vender a empresa de importação e venda de veículos SIVA à Porsche pelo valor simbólico de um euro.

A Banca aceitou perdoar, no mínimo, 116 milhões de euros em dívidas dos negócios no ramo automóvel do milionário João Pereira Coutinho. O montante pode chegar aos 370 milhões. Em causa estão o grupo SAG e a participada SIVA, responsável pela importação e venda de veículos do grupo Volkswagen em Portugal. O acordo, anunciado ao mercado na terça-feira à noite, integra BCP, Novo Banco, BPI e Caixa Geral de Depósitos. Além do perdão de dívida, os bancos acordaram emitir garantias bancárias para que a distribuidora possa operar. Já deram entrada em tribunal dois processos especiais de revitalização para a SAG e para a SIVA, com o apoio dos bancos credores.



