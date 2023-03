Trump pode mesmo ir preso ou é 'uma forma de voltar aos jornais'?

O ex-presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que "vai ser detido na terça-feira", apelando aos seus apoiantes que se manifestem contra a alegada injustiça que irá ser concretizada pela Justiça americana. O milionário acredita que o procurador-geral de Manhattan irá deduzir uma acusação contra si esta semana no âmbito do caso do dinheiro pago à atriz pornográfica Stormy Daniels para que esta se mantivesse em silêncio sobre a alegada relação amorosa que mantiveram. Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-Nova), interpreta esta atitude de Trump como uma maneira de voltar às lides noticiosas.